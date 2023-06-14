Президент Литвы: без победы Украины не будет поставлен крест на красном террористическом режиме

«К сожалению, приходится констатировать, что режим красного террора слишком затянулся и продолжает мучить людей уже, можно сказать, сто лет. Скорее всего, пока Украина не добьется окончательной победы, мы не сможем сказать, что на этом режиме действительно поставлен крест», – заявил президент Литвы журналистам в среду, после мероприятий в Сейме, посвященных Дню скорби и надежды.

Он также заявил, что сталинский тоталитаризм еще не осужден в той же степени, что и нацизм, и необходима работа, чтобы «вся Европа установила очень четкую связь с обеими разновидностями тоталитаризма».

«Сегодня Европа должна осознать, что тоталитаризм имеет две разновидности. Если нацистскую сторону тоталитаризма осуждают во всей Европе, то гидру красного террора или сталинского тоталитаризма, путинского тоталитаризма, к сожалению, до сих пор не отсекли», – полагает Науседа.

По его словам, тот факт, что в западноевропейских городах до сих пор можно встретить памятники с цитатами Сталина, свидетельствует о том, что «в отношении исторической памяти еще предстоит проделать большую работу».

О таком памятнике в Сейме рассказала представитель Международной платформы европейской памяти и совести, историк Моника Роджерс, которая заявила, что демократическая Европа «сильно запаздывает в деле осуществления справедливости».

«Иногда в Литве, а еще чаще в других странах Европы, бывают случаи, когда память о жертвах и право на правосудие отрицаются. В Западной Европе инициативы по оценке советских преступлений часто до сих пор считаются спорными. О депортациях и других массовых преступлениях в Советском Союзе известно мало. А здесь, в Берлине, в Трептов-парке, до сих пор стоит огромный мемориал, посвященный советским воинам, с цитатами самого Сталина», – рассказала Роджерс.