Президент Литвы: без победы Украины не будет поставлен крест на красном террористическом режиме

Красный террористический режим завершится только после окончательной победы Украины, заявил в среду на мероприятиях в память о жертвах советских депортаций жителей Литвы президент Гитанас Науседа.
«К сожалению, приходится констатировать, что режим красного террора слишком затянулся и продолжает мучить людей уже, можно сказать, сто лет. Скорее всего, пока Украина не добьется окончательной победы, мы не сможем сказать, что на этом режиме действительно поставлен крест», – заявил президент Литвы журналистам в среду, после мероприятий в Сейме, посвященных Дню скорби и надежды.
Он также заявил, что сталинский тоталитаризм еще не осужден в той же степени, что и нацизм, и необходима работа, чтобы «вся Европа установила очень четкую связь с обеими разновидностями тоталитаризма».
«Сегодня Европа должна осознать, что тоталитаризм имеет две разновидности. Если нацистскую сторону тоталитаризма осуждают во всей Европе, то гидру красного террора или сталинского тоталитаризма, путинского тоталитаризма, к сожалению, до сих пор не отсекли», – полагает Науседа.
По его словам, тот факт, что в западноевропейских городах до сих пор можно встретить памятники с цитатами Сталина, свидетельствует о том, что «в отношении исторической памяти еще предстоит проделать большую работу».
О таком памятнике в Сейме рассказала представитель Международной платформы европейской памяти и совести, историк Моника Роджерс, которая заявила, что демократическая Европа «сильно запаздывает в деле осуществления справедливости».
«Иногда в Литве, а еще чаще в других странах Европы, бывают случаи, когда память о жертвах и право на правосудие отрицаются. В Западной Европе инициативы по оценке советских преступлений часто до сих пор считаются спорными. О депортациях и других массовых преступлениях в Советском Союзе известно мало. А здесь, в Берлине, в Трептов-парке, до сих пор стоит огромный мемориал, посвященный советским воинам, с цитатами самого Сталина», – рассказала Роджерс.
14 июня 1941 года Советский Союз начал массовую депортацию жителей Литвы в Сибирь. В период советских репрессий за 11 лет из Литвы было депортировано более 130 тысяч человек, около 150 тысяч были заключены в концлагеря.