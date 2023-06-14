Каллас: похоже, временное снижение налога для СМИ было просто ошибкой

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила на инфочасе в среду, что в течение многих лет налоговая ставка для СМИ была девятипроцентной и останется на этом уровне и впредь.
В прошлом году ставка НСО для СМИ была снижена с девяти до пяти процентов, и теперь коалиция планирует восстановить прежнюю ставку. В своем заявлении главные редакторы национальных, местных и региональных газет, входящие в Союз медиакомпаний Эстонии, заявили, что «налоговая реформа правительства Каи Каллас усиливает влияние пропаганды и иностранных каналов».
Депутат Рийгикогу от партии «Отечество» Рийна Солман спросила премьер-министра, добавит ли повышение налоговой ставки четыре миллиона евро в государственную казну, была ли проведена оценка необходимости повышения налога и рассматривало ли правительство возможность не повышать налог.
«Мораль этой истории такова: ни одно доброе дело не остается безнаказанным, - сказала Каллас, добавив, что, несмотря на снижение НСО, цены на газеты выросли на 10,25 процента. - Цены на газеты не упали ни на миг».
Солман сказала, что инфляция ударила и по СМИ, но Каллас отметила, что цены на газеты выросли больше, чем общий уровень цен. «Если сравнить уровень в мае и декабре, то цены на газеты выросли на 8,4 процента, в то время как общий уровень цен вырос на четыре процента», - отметила Каллас.
«Что еще произошло после снижения налога на СМИ? Газеты перестали выходить по понедельникам, цены выросли», - перечисляет она.
Премьер-министр подчеркнула, что по правилам можно сделать две льготы по НСО, одна из которых уже распространяется на лекарства. Однако при общении с предприятиями размещения правительство пришло к выводу, что такого сильного удара по ним нанести нельзя.
«Вы говорите, что цены на сырье выросли, но они выросли для всех остальных, у кого нет налоговых льгот. Я действительно верю в независимую журналистику в Эстонии. Как с января 2009 года до 31 июля 2022 года, когда у них была девятипроцентная ставка. Сейчас у них тоже будет девять процентов, - пояснила она. - Временное понижение, похоже, было просто ошибкой. Как я уже говорила, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Если бы мы этого не сделали, сейчас бы меня за это не критиковали», - сказала Каллас в ответ Солман.
«Я верю, что журналистика как была доступной в прошлом, так и останется доступной в будущем», - сказала премьер-министр.