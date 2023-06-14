Каллас: похоже, временное снижение налога для СМИ было просто ошибкой

«Вы говорите, что цены на сырье выросли, но они выросли для всех остальных, у кого нет налоговых льгот. Я действительно верю в независимую журналистику в Эстонии. Как с января 2009 года до 31 июля 2022 года, когда у них была девятипроцентная ставка. Сейчас у них тоже будет девять процентов, - пояснила она. - Временное понижение, похоже, было просто ошибкой. Как я уже говорила, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Если бы мы этого не сделали, сейчас бы меня за это не критиковали», - сказала Каллас в ответ Солман.