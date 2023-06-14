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Эстония до сих пор не смогла выйти на связь с задержанными в России логистами PPA

Арвед Брейдакс
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Валло Коппель.
Валло Коппель. Фото: Elmo Riig

О судьбе двух логистов полиции, которые во вторник были задержаны российскими пограничниками на границе, информации немного, и связаться с ними Эстонии не удалось, сообщил руководитель Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Валло Коппель изданию Lõuna-Eesti Postimees.

«У нас все та же информация: наши логисты вчера на несколько метров зашли на территорию России, где через несколько минут их задержали, - сказал Коппель. - Сами мы с ними не контактировали, и на данный момент мы не знаем, как и возможно ли это сделать».

Однако представители PPA и российской погранслужбы ФСБ договорились встретиться в четверг. Российская сторона подтвердила, что двое задержанных эстонцев находятся в добром здравии.

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