О судьбе двух логистов полиции, которые во вторник были задержаны российскими пограничниками на границе, информации немного, и связаться с ними Эстонии не удалось, сообщил руководитель Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Валло Коппель изданию Lõuna-Eesti Postimees.
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Эстония до сих пор не смогла выйти на связь с задержанными в России логистами PPA
«У нас все та же информация: наши логисты вчера на несколько метров зашли на территорию России, где через несколько минут их задержали, - сказал Коппель. - Сами мы с ними не контактировали, и на данный момент мы не знаем, как и возможно ли это сделать».