Галерея ⟩ Спасатели, МуПо и скорая помощь проверяют доступ экстренных служб к нуждающимся людям

«Водитель должен учитывать, что в экстренной ситуации спасательной машине необходимо минимум 3,5 метра свободного пространства для подъезда к зданию. Время, которое уходит на поиск доступа и протягивание шлангов вместо спасения, настолько велико, что даже небольшой пожар за это время может достичь такой стадии, что справиться с происшествием будет гораздо сложнее», - сказал Андрес Саарен, советник спасательного бюро Спасательного департамента.

Десятидневная акция будет проходить в разных частях города в вечерние часы, когда большинство автовладельцев припарковали свои машины, чтобы в реальных условиях проверить, гарантирован ли проезд спасательной техники.

«На протяжении многих лет как патруль МуПо, так и городские спасательные команды наносили на карту наиболее проблемные места, которые мы и проверяем, - пояснил Валдо Пыдер, начальник отдела патрульной службы и службы безопасности МуПо. - Вчерашняя проверка только в Ласнамяэ показала, что там было одиннадцать мест, куда скорая помощь или спасательные службы не смогла проехать, и это только за два-три часа. В некоторых из этих мест необходимо пересмотреть парковку или изменить разметку».

По словам Пыдера, в некоторых случаях и МуПо, и скорая помощь проезжали, но пожарная машина оставалась ждать в узком коридоре, пока МуПо связывалась с владельцами препятствующих машин, чтобы перепарковать их. В наиболее проблемных случаях на лобовом стекле оставляли сообщение: «Ваш припаркованный автомобиль мешает проезду спасателей», однако также пришлось выписать несколько штрафов по 40 евро.

Для многих столичных спасательных команд и машин скорой помощи, в зону реагирования которых входят в основном густонаселенные жилые районы, доступ к жизненно важному оборудованию на месте происшествия был проблемой на протяжении десятилетий. Организаторы акции надеются, что их действия заставят водителей чаще задумываться о последствиях своей парковки.