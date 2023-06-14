Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в мае

Родилось 16 пар двойняшек, из них три пары мальчиков, пять пар девочек и восемь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 329 детей, в Харьюмаа - 150, на Хийумаа - пять, в Ида-Вирумаа - 53, Йыгевамаа - 24, Ярвамаа - 29, Ляэнемаа - 21, Ляэне-Вирумаа - 28, Пыльвамаа - 17, Пярнумаа - 64, Рапламаа - 17, на Сааремаа - 30, в Тартумаа - 154, Валгамаа - 13, Вильяндимаа - 34 и в Вырумаа - 21.

В мае девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Мия (7) и Амелия, Элли и Ханна (6). Самыми популярными именами мальчиков были Маркус (8) и Матвей (7), а также Даниэль, Кевин, Лукас, Оскар и Робин (6).

В прошлом месяце было заключено 460 браков, из этого числа 35 оформили нотариусы и 25 - священники. Состоялось также 238 разводов. В мае прошлого года брак был заключен 496 раз, разводов было 202.

В мае зарегистрировано 1269 смертей, в прошлом году в то же время их было 1301.