Центристы: потребителей универсальной услуги необходимо автоматически перевести на биржевой пакет

Поэтому фракция Центристской партии в парламенте направила правительству предложение создать правовые механизмы для того, чтобы потребители универсальной услуги были автоматически переведены на биржевой пакет, так как цена электроэнергии на бирже ниже.

По словам заместителя председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатса, универсальная услуга себя изжила и больше не выполняет своих целей. «По состоянию на конец мая универсальной услугой пользовались более 200 000 потребителей. Они платят за электричество цену, значительно превышающую рыночную. Непонятно, почему правительство затягивает с переводом потребителей обратно на биржевой пакет. Почему государство заняло роль стороннего наблюдателя в ситуации, когда люди из-за недостатка в системе переплачивают за электроэнергию? Чтобы как можно скорее урезать пособия для многодетных семей, реформисты решили увязать голосование по соответствующему законопроекту с вотумом доверия правительству. В то же время коалиция спокойно наблюдает, как люди в условиях небывалого роста цен платят за электроэнергию необоснованно высокую цену», - сказал Лаатс.