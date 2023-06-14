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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вчерашние знаковые заявления Путина – делаю выводы

, эксперт по безопасности
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Военная студия Postimees, Райнер Сакс.
Военная студия Postimees, Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • Россия пытается добиться так называемого сценария замороженного конфликта в Украине
  • Россия признает, что не может завоевать Украину и изменить там политический строй

Вчера Украина организовала очень большое количество ракетных ударов по российскому тылу, в основном в районе Южного фронта, отмечает в своем военном докладе эксперт по безопасности Райнер Сакс.

На фронтах произошло сравнительно немного событий. Тем важнее противостояние на уровне стратегических коммуникаций. Очень примечательными были заявления президента России на встрече с так называемыми военными корреспондентами (более известными нам как блогеры), из которых хотелось бы выделить следующее.

На вопрос, могут ли еще русские войска пойти на Киев, он ответил, что для этого необходима мобилизация, но ее проводить не планируется. И необходимости в мобилизации нет еще и потому, что по плану идет набор так называемых добровольных контрактников. Из ответа на этот намеренно спровоцированный вопрос мы можем понять:

– Хотя с апреля прошлого года было ясно, что у России уже нет сил для ведения войны с Киевом, такая цель витала в воздухе как бы в виде политической задачи. В настоящее время российский президент открыто признает, что у России нет на это сил. Это очень большое изменение.

– Президент России в очередной раз однозначно заявляет, что не хочет проводить мобилизацию. Набор так называемых добровольцев-контрактников, конечно, в какой-то мере работает, но новых крупных и боеспособных резервных частей, сформированных в России, незаметно. При необходимости резервы перебрасываются из одного района фронта в другой. Ожидаемые 400 000 контрактников точно не будут набраны в этом году. Это, в свою очередь, означает, что если потери России останутся на текущем среднем уровне, и даже если они смогут отразить украинское контрнаступление, у них уже не будет сил для нового наступления.

Речь российского президента должна была вселить уверенность как в своих солдат, так и в население России. Он утверждал, что у него есть планы продолжать войну, но сначала нужно выдержать украинское контрнаступление. Президент заявил, что Украина несет катастрофически большие потери, и производил впечатление, что это наступление продлится недолго. В целом это была шаткая попытка ответить на давно повторяющиеся сообщения Украины о наступлении, о планах и потерях противника. Иными словами, российский президент пытается убедить своих слушателей в том, что он контролирует игру и управляет процессом.

В последние дни российская пропаганда цепляется за потери Украины, понесенные в начале прошлой недели. Вчерашние заявления США и Великобритании о новых пакетах помощи вооружением и признание генсеком НАТО успехов Украины в наступлении, в свою очередь, пытаются доказать, что сторонников Украины не собьют с толку некоторые потери бронетехники в боях. Впрочем, вчерашнее выступление президента России свидетельствует и о его осведомленности и понимании того, что происходит на поле боя – тяжелые потери Украины и дополнительные пополнения российской армии позволяют спокойно продолжать ведение войны. Однако российский президент не смог четко выразить, чего Россия добивается этой войной.

Он повторил свой исторический подход к Украине в более широком смысле и расширению НАТО в более узком смысле, но не смог объяснить, когда можно будет считать, что война достигла своей цели. Таким образом, произошло серьезное качественное изменение – Россия признает, что не может завоевать Украину и изменить там политический строй.

Большим изменением также является признание президентом России того, что российская армия должна вести оборонительные бои, чтобы остановить украинское наступление. Раньше пытались создать впечатление, что украинская армия постоянно отступает. Можно ли по этому заявлению уловить, что Россия пытается добиться так называемого сценария замороженного конфликта в Украине?

Атаки с обеих сторон

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Черноморский флот запустил четыре крылатые ракеты класса «Калибр». Три из них были сбиты украинской ПВО и одна попала в торговый центр в Одессе. По меньшей мере три человека погибли там, но разгребание развалин все еще продолжается, и число погибших может возрасти. Девять из десяти иранских беспилотников, запущенных со стороны Азовского моря, были сбиты, но информации о попаданиях нет.

Утром к тому же появилась информация о том, что с российских стратегических бомбардировщиков в направлении Донецкой области выпущено шесть ракет типа Х-22. Украинская ПВО пока не может сбивать эти ракеты. К счастью, в России их очень мало, а потому используются они не часто. Пока никакой информации о последствиях этой атаки не поступало. Можно предположить, что была предпринята попытка захвата какого-то района сосредоточения украинских сил.

Украина, в свою очередь, вчера нанесла очень большое количество ракетных ударов по российскому тылу, в основном в районе Южного фронта. Примечательно, что вчера по всей России было необычно много крупных пожаров, и они происходят преимущественно на заводах и складах. В Новосибирской области, в глубине Сибири, вчера была разрушена одна из вышек связи российской армии.

Российские добровольцы публично заявляли, что они являются исполнителями этого нападения. Взрывы продолжились вчера в Белгородской и Курской областях. В своем вчерашнем выступлении российский президент также признал, что российские силы внутренней безопасности не были готовы к нападениям на территорию России. Некоторые из красных линий, обозначенных до сих пор российским руководством, вновь оказались пересечены. На фронтах серьезных изменений по сравнению со вчерашним днем ​​не произошло.

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