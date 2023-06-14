ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вчерашние знаковые заявления Путина – делаю выводы

Большим изменением также является признание президентом России того, что российская армия должна вести оборонительные бои, чтобы остановить украинское наступление. Раньше пытались создать впечатление, что украинская армия постоянно отступает. Можно ли по этому заявлению уловить, что Россия пытается добиться так называемого сценария замороженного конфликта в Украине?

Атаки с обеих сторон

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Черноморский флот запустил четыре крылатые ракеты класса «Калибр». Три из них были сбиты украинской ПВО и одна попала в торговый центр в Одессе. По меньшей мере три человека погибли там, но разгребание развалин все еще продолжается, и число погибших может возрасти. Девять из десяти иранских беспилотников, запущенных со стороны Азовского моря, были сбиты, но информации о попаданиях нет.

Утром к тому же появилась информация о том, что с российских стратегических бомбардировщиков в направлении Донецкой области выпущено шесть ракет типа Х-22. Украинская ПВО пока не может сбивать эти ракеты. К счастью, в России их очень мало, а потому используются они не часто. Пока никакой информации о последствиях этой атаки не поступало. Можно предположить, что была предпринята попытка захвата какого-то района сосредоточения украинских сил.

Украина, в свою очередь, вчера нанесла очень большое количество ракетных ударов по российскому тылу, в основном в районе Южного фронта. Примечательно, что вчера по всей России было необычно много крупных пожаров, и они происходят преимущественно на заводах и складах. В Новосибирской области, в глубине Сибири, вчера была разрушена одна из вышек связи российской армии.