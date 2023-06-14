ФОТО ⟩ В Таллинне почтили память жертв коммунизма

С речами выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200»), министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ), старший посол Польши в дипломатическом корпусе Гжегож Козловский, председатель правления эстонского союза Memento Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза ученических представительств Атс Маттиас Тамме. Молитву прочтет старший пастор таллиннского Домского прихода Архо Тухкру.

Музыкальные интермедии исполнят Ванда-Хелене Оллеп и Сийм Хендрик Саар. После церемонии состоится концерт, организованный Эстонским институтом исторической памяти до 17:45. Песни сибирских эстонцев исполнит группа Tintura.