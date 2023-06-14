Связанные с Россией и Белоруссией эстонские теннисисты останутся без дотаций

Санкции, принятые в среду правлением Союза тенниса Эстонии, связаны с агрессией России и ее союзника Беларуси в отношении Украины, заявил BNS генеральный секретарь союза Аллар Хинт.

Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку спортсмена, играющего в одной команде с гражданином России или Беларуси. Кроме того, союз перестанет поддерживать спортсмена, которого тренирует тренер, являющийся гражданином России или Беларуси. Союз также перестанет поддерживать тренера, который тренирует спортсмена, являющегося гражданином России или Беларуси.

Союз также прекратит поддержку спортсмена, тренера или судьи, которые участвуют в теннисных матчах, проводимых в России или Беларуси. Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку других лиц, занимающихся организацией спорта, которые связаны с российскими или белорусскими спортсменами или соревнованиями, проходящими в России или Беларуси.

Ограничение на выплату дотаций включает всю финансовую поддержку, в том числе поддержку спортсменов, тренерскую поддержку, поддержку судей, стипендию, возмещение командировочных расходов, выплату суточных и т.д. Ограничение выплаты дотаций действует в течение 12 месяцев с момента наступления события, являющегося основанием для ограничения выплаты субсидии.

Помимо ограничения на выплату дотаций, на спортсмена, тренера, судью или лицо, участвующее в организации спорта, которое нарушает ограничения, распространится 12-месячный запрет на участие в соревнованиях, поддерживаемых Союзом тенниса Эстонии.