Связанные с Россией и Белоруссией эстонские теннисисты останутся без дотаций

Союз тенниса Эстонии установил ограничения, в соответствии с которыми с четверга прекратит поддержку спортсменов и тренеров, связанных с соревнованиями, проводимыми в России или Беларуси, или со спортсменами из этих стран.
Санкции, принятые в среду правлением Союза тенниса Эстонии, связаны с агрессией России и ее союзника Беларуси в отношении Украины, заявил BNS генеральный секретарь союза Аллар Хинт.
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку спортсмена, играющего в одной команде с гражданином России или Беларуси. Кроме того, союз перестанет поддерживать спортсмена, которого тренирует тренер, являющийся гражданином России или Беларуси. Союз также перестанет поддерживать тренера, который тренирует спортсмена, являющегося гражданином России или Беларуси.
Союз также прекратит поддержку спортсмена, тренера или судьи, которые участвуют в теннисных матчах, проводимых в России или Беларуси. Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку других лиц, занимающихся организацией спорта, которые связаны с российскими или белорусскими спортсменами или соревнованиями, проходящими в России или Беларуси.
Ограничение на выплату дотаций включает всю финансовую поддержку, в том числе поддержку спортсменов, тренерскую поддержку, поддержку судей, стипендию, возмещение командировочных расходов, выплату суточных и т.д. Ограничение выплаты дотаций действует в течение 12 месяцев с момента наступления события, являющегося основанием для ограничения выплаты субсидии.
Помимо ограничения на выплату дотаций, на спортсмена, тренера, судью или лицо, участвующее в организации спорта, которое нарушает ограничения, распространится 12-месячный запрет на участие в соревнованиях, поддерживаемых Союзом тенниса Эстонии.
В случае, если Союз тенниса Эстонии ранее получал дотацию от Эстонского олимпийского комитета или спонсоров, которая направлена на поддержку конкретного спортсмена, тренера, судьи или другого лица, участвующего в организации спорта, нарушающего вышеуказанные ограничения, Союз тенниса Эстонии вернет полученную дотацию ее плательщику.
По словам генерального секретаря Союза тенниса Эстонии Аллара Хинта, события последних месяцев показали, что в отношении к соревнованиям с участием российских и белорусских спортсменов и любых спортивных контактов с этими странами нельзя занимать неопределенную позицию.
Ограничения вступят в силу с четверга и будут распространяться на спортсменов, участвующих в серии международных субассоциаций.
«Нужна ясность и конкретность, которые, надеемся, даст нашим спортсменам сегодняшнее решение. Решение позволит спортсменам в будущем сосредоточиться на спорте, а не ломать голову над сложными решениями, поскольку не было четких ориентиров для действий в подобных ситуациях», - сказал Хинт.
«Мы надеемся, что примеру Союза тенниса Эстонии теперь последуют и другие теннисные конфедерации по всему миру», - добавил он.
В правление Союза тенниса Эстонии входят Энн Пант, Пааво Ныгене, Реэт Хяэль, Сильвер Воху, Марет Ани, Аллар Леванди, Таави Ояла, Хелен Тялли и Тоомас Куум.