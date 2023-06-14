КАЯ КАЛЛАС ⟩ Мою маму тоже увезли в Сибирь шестимесячным ребенком

Восемьдесят два года назад в этот день состоялась июньская депортация, вспоминает премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).
Депортации оставили след в истории почти каждой эстонской семьи. Моих бабушку с дедушкой и маму – тогда еще только 6-месячного младенца – тоже увезли в Сибирь. Позже им удалось вернуться в Эстонию, но многие депортированные лишились там своей жизни.
Восемьдесят два года назад в этот день состоялась июньская депортация. Советское правительство вынудило тысячи мужчин, женщин и детей покинуть свои дома и отправиться в Сибирь. Мы помним всех тех, кто лишился своей жизни или потерял близких в ходе депортаций, и мы благодарны тем, кто вернулся.
Депортация — это преступление, память о котором мы разделяем со всем миром, потому что это зло живет в России и продолжается теперь в Украине. Мы должны постоянно напоминать миру, что агрессор не поменяется и не остановится.