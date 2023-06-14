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КАЯ КАЛЛАС ⟩ Мою маму тоже увезли в Сибирь шестимесячным ребенком

, премьер-министр Эстонии
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Премьер-министр Кая Каллас теперь должна провести вотум недоверия Рийгикогу.
Премьер-министр Кая Каллас теперь должна провести вотум недоверия Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Восемьдесят два года назад в этот день состоялась июньская депортация, вспоминает премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

Депортации оставили след в истории почти каждой эстонской семьи. Моих бабушку с дедушкой и маму – тогда еще только 6-месячного младенца – тоже увезли в Сибирь. Позже им удалось вернуться в Эстонию, но многие депортированные лишились там своей жизни.

Восемьдесят два года назад в этот день состоялась июньская депортация. Советское правительство вынудило тысячи мужчин, женщин и детей покинуть свои дома и отправиться в Сибирь. Мы помним всех тех, кто лишился своей жизни или потерял близких в ходе депортаций, и мы благодарны тем, кто вернулся.

Депортация — это преступление, память о котором мы разделяем со всем миром, потому что это зло живет в России и продолжается теперь в Украине. Мы должны постоянно напоминать миру, что агрессор не поменяется и не остановится.

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