ФОТО ⟩ Легендарный «Бородавочник» в Эстонии: союзники упражнялись в уничтожении морских целей

На данный момент на авиабазе Эмари находится шесть штурмовиков A-10 175-го авиакрыла Национальной гвардии штата Мэриленд, которые прилетели в Эстонию с домашней базы Мидл-Ривер. Американское подразделение и военно-воздушные силы Эстонии связывает долгая история сотрудничества.

«Национальная гвардия штата Мэриленд и 175-е крыло невероятно рады участвовать в учениях с эстонцами, - отметил командир авиакрыла полковник Ричард Хант. - В основе нашего долговременного сотрудничества лежат общие ценности и цели, мы с нетерпением ждем новых учений».

Штурмовики A-10 Thunderbolt II создавались для оказания непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя и поражения наземных целей. Эти самолеты прославились своей маневренностью, точностью бортовых систем вооружения и способностью летать на малых скоростях. И хотя США приняли А-10 на вооружение еще в 1977 году, заложенный потенциал машин и программы модернизации оставляют их востребованными.