ФОТО ⟩ Легендарный «Бородавочник» в Эстонии: союзников упражнялись в уничтожении морских целей

В ходе совместных учений Сил обороны и Национальной гвардии США в промежутке между 12 и 13 июня в небе между Сааремаа и Хийумаа можно было заметить американские штурмовики A-10 Thunderbolt II («Бородавочник»), которые практиковались в поражении морских целей пушечным огнем и ракетами класса «воздух-поверхность».
На данный момент на авиабазе Эмари находится шесть штурмовиков A-10 175-го авиакрыла Национальной гвардии штата Мэриленд, которые прилетели к нам с домашней базы Мидл-Ривер. Американское подразделение и военно-воздушные силы Эстонии связывает долгая история сотрудничества.
«Национальная гвардия штата Мэриленд и 175-е крыло невероятно рады участвовать в учениях с эстонцами, - отметил командир авиакрыла полковник Ричард Хант. - В основе нашего долговременного сотрудничества лежат общие ценности и цели, мы нетерпением ждем новых учений».
Штурмовики A-10 Thunderbolt II создавались для оказания непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя и поражения наземных целей. Эти самолеты прославились своей маневренностью, точностью бортовых систем вооружения и способностью летать на малых скоростях. И хотя США приняли А-10 на вооружение еще в 1977 году, заложенный потенциал машин и программы модернизации оставляют их востребованными.
Штурмовик проектировался и строился вокруг семиствольной 30-мм автоматической пушки, которая, в том числе стреляет бронебойными боеприпасами. Скорострельность орудия составляет 4200 выстрелов в минуту.