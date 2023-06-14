Фото и видео ⟩ В Тарту вспыхнул ландшафтный пожар, дым от которого виден над всем городом

На месте происшествия работало большинство спасателей Тарту, им помогали добровольцы из Табивере и Тырванди. Также была вызвана специальная техника.

Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара на бывшем военном аэродроме, но ясно, что условия для распространения огня очень благоприятны, поскольку сухая погода последних дней сделала зеленые зоны исключительно сухими.

Помимо прочего, горела собранная и сложенная сухая поросль.

Хотя жилые дома находятся недалеко от места пожара, в настоящее время ни одному из них ничего не угрожает.

Венрик Веенпере, представитель Спасательного департамента, сказал, что пожар все еще ограничивается относительно небольшой площадью. «По первоначальным данным, причиной пожара могла стать большая куча веток и древесных отходов между деревьями, из-за чего пламя стало таким интенсивным. Полиция ограничивает движение транспорта и обеспечивает безопасность прилегающей территории. На месте происшествия находятся шесть спасательных машин и две автоцистерны, а также специальная техника. Риска распространения огня не велик, ситуация стабильная», - отметил он.

Основное пламя было потушено к 17:30.