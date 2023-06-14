«Я вижу разочарование жителей Эстонии по поводу того, что происходит во внутренней политике»: Алар Карис обратился к правительству

Оппозиция демократической страны - требовательный партнер власти, предлагающий альтернативы. Но с другой стороны, у коалиции с парламентским большинством должна быть возможность реализовывать свою политику.

Однако большинство в парламенте не означает, что коалиция не обязана публично обосновывать свои решения и объяснять свой выбор, в том числе на основе анализа влияния и с привлечением группы интересов. Тогда решения правительства понятны, их обсудили публично. Это то, что я подчеркнул на первом заседании нового состава Рийгикогу в апреле этого года, и эти слова стоит повторить еще раз.

Для меня в отношениях между коалицией и оппозицией важно, чтобы не было взаимных оскорблений и запугиваний, чтобы не использовались выражения в адрес друг друга, которые впоследствии вызывают неловкость. К сожалению, во время последних обсуждений в Рийгикогу мы также слышали слова, которые являются нарушением нашей политической культуры.

Напоминаю, что ситуация не такова, что до парламентских выборов осталось три месяца, а такова, что выборы состоялись всего три месяца назад.

Решение правительства увязать принятие ряда законопроектов с вотумом доверия Рийгикогу вызвало широкий спектр мнений.

Это возможность и угроза для коалиции одновременно. Возможность того, что работа Рийгикогу не застопорится, обструкция не даст право вето меньшинству и правительство сможет принять решение. Опасность в том, чтобы роль Рийгикогу не свелась лишь к тому, чтобы решать, доверяет ли парламент правительству.

В преддверии последних выборов я также слышал обещание, что Рийгикогу будет уделять больше внимания политическим дебатам и контролю за исполнительной властью. Прекрасное желание укрепить парламентаризм, но как это сделать? Это может быть общим путем коалиции и оппозиции.