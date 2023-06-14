Семейные пособия сократили: Рийгикогу принял поправки к закону

Рийгикогу принял в среду во втором чтении закон, по которому с начала следующего года пособие для семьи с детьми будет составлять в месяц 450 евро на трех-шестерых детей и 650 евро для семи и более детей.
За принятие инициированных правительством поправок к законам о семейных пособиях, о семье и о трудовых договорах проголосовали 56 членов Рийгикогу, против были 37 депутатов.
Согласно закону, с 1 января 2024 года пособие для многодетных семей составит 450 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 650 евро в месяц для семей, в которых воспитывается семеро и больше детей, это на 200 евро меньше, чем сейчас. Принятыми предыдущим составом Рийгикогу и вступившими в силу с 1 января этого года изменениями пособие семье с детьми увеличивалось с 300 до 650 евро на трех-шестерых детей и с 400 до 850 евро на семь и более детей.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что огорчена отсутствием конструктивной дискуссии. «Когда коалиционные партии вынуждены принимать сложные решения для баланса государственного бюджета, а в это время оппозиция представляет Рийгикогу идеи о дополнительных двухмиллиардных расходах, трудно достичь компромисса. Помимо финансовой поддержки, дети и семьи также нуждаются в социальных услугах и безопасной среде, и именно это мы намерены обеспечить».
По словам министра социальной защиты, несмотря на планируемые изменения, пособие для семей с 3-6 детьми останется на 150 евро выше, чем в 2022 году, и на 250 евро выше для семей с семи и более детьми. «Это означает, что семьи по-прежнему будут получать более высокий уровень поддержки, чем раньше, помогая тем самым покрыть расходы на воспитание большего количества детей», - добавила Рийсало.