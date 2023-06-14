Семейные пособия сократили: Рийгикогу принял поправки к закону

За принятие инициированных правительством поправок к законам о семейных пособиях, о семье и о трудовых договорах проголосовали 56 членов Рийгикогу, против были 37 депутатов.

Согласно закону, с 1 января 2024 года пособие для многодетных семей составит 450 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 650 евро в месяц для семей, в которых воспитывается семеро и больше детей, это на 200 евро меньше, чем сейчас. Принятыми предыдущим составом Рийгикогу и вступившими в силу с 1 января этого года изменениями пособие семье с детьми увеличивалось с 300 до 650 евро на трех-шестерых детей и с 400 до 850 евро на семь и более детей.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что огорчена отсутствием конструктивной дискуссии. «Когда коалиционные партии вынуждены принимать сложные решения для баланса государственного бюджета, а в это время оппозиция представляет Рийгикогу идеи о дополнительных двухмиллиардных расходах, трудно достичь компромисса. Помимо финансовой поддержки, дети и семьи также нуждаются в социальных услугах и безопасной среде, и именно это мы намерены обеспечить».