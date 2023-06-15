Репортаж из Ида-Вирумаа ⟩ Язык до «Оскара» доведет: заговорить по-эстонски в Нарве

Что нужно, чтобы легко разговаривать по-эстонски? Правильно, не бояться. Но это легко сказать. Поэтому Дом эстонского языка в Нарве использует методику создания творческой атмосферы. Когда в процессе репетиций спектакля, разработки модной коллекции или съемок фильма люди сами не замечают, как начинают говорить на языке, который в муках тянули на курсах. И создают по ходу дела вполне самостоятельные культурные продукты. Rus.Postimees попробовал некоторые из них.
Нарвский Дом эстонского языка – необычное образовательное учреждение. По сути, это городской креативный кластер. Его новейшая акция – прошедший 11 июня на площадке торгового центра Astri показ моделей, которые 40 участников проекта сделали под руководством профессиональных дизайнеров. По словам руководителя Дома в Нарве Анны Фарафоновой, так работает выбранная ими модель – ежегодно придумывать новую творческую лабораторию изучения языка, чтобы охватить интересы самых разных людей.
В этом году таким проектом стала школа дизайнеров «Модный переворот» (Moepööre). В 2020-м большой резонанс вызвала рэп-опера «Карма». Она получила оживленные отзывы и была отмечена премией, но сыграли ее всего четыре раза. Непрофессиональные актеры не могли перекроить свою жизнь под театральное расписание, это было ясно заранее. А в 2021 году эстонский учили, готовя певческий праздник «Наведем мосты» (в оригинале Sõida tasa üle silla), объединивший любителей пения с опытными солистами.
Стоп, снято! – говорили на курсах эстонского
Ярким и во многих отношениях удачным стал проект прошлого года – игровой фильм «Выбор». Его производство, выход и показ в качестве фильма открытия на KINOFF стали возможны в ходе работы «академии кино», которую нарвский Дом эстонского языка инициировал первоначально в целях обучения. Преимущество фильма - долгий след в культуре. Спектакль тоже можно снять на камеру и утратить атмосферу, ради которой он создается. Фильм - другое дело. Он производится однажды, чтобы быть показанным снова и снова.
Педагог дома эстонского языка Юлия Вийрсалу, выпустившая в этом году дизайн-школу, стояла и у истоков академии кино. Она начала работу над фильмом с того, что выступила автором идеи, а затем, по сути, линейным продюсером, последовательно контролирующим этапы работы. Идею реализовал в сценарии нынешний советник министерства культуры Крисмар Росин, в то время также работавший в нарвском Доме эстонского языка.
Первоначально задумывалась короткометражка. Но, как поделилась подробностями режиссер фильма, а по совместительству нарвский следователь Елена Пазилина, хронометраж в 10-15 минут сразу показался слишком скромным. «Полный метр мы все-таки не потянули, - с тенью досады говорит Елена, - но сумели выйти хотя бы на неполный час». В хлже превращения обучающего фильма в полноценное экранное произведение подключился Вируский фонд кино, поверивший в самостоятельное будущее проекта.
В итоге получилась картина, вызвавшая активную идентификацию у жителей Нарвы и всех, кого волнует ее образ и трогает своеобразное обаяние этого города. Фильм охватил большую аудиторию, развернув на экране реальную историю сотрудницы пограничной службы, которая идет на преступление, проявляя ложный гуманизм и нарушая служебную инструкцию. Фоном тут служат «лихие девяностые» - уже привычный объект своеобразной ностальгии в искусстве. Это стало дополнительной приманкой для зрителя.
«Я услышала эту историю за чашкой чая пару лет назад, – вспоминает продюсер фильма Юлия Вийрсалу. – После того, как Крисмар набросал черновик сценария, мы обратились к известной сценаристке Леане Ялуксе, которая нам сказала, что для короткой истории слишком много персонажей. После чего мы вышли на Вируский кинофонд во главе с Пийей Тамм, который поставил нам условие, чтобы мы собрали команду из Ида-Вирумаа. Так в проекте появилась в качестве режиссера Лена Пазилина».
Если снимать, то по-честному
Разговор с режиссером – обязательный элемент традиционной кинокритики. Правда, сам фильм «Выбор» не является традиционным фильмом, где режиссер – главное лицо. И все же мы говорим с Еленой Пазилиной перед показом картины в Северном дворе Нарвского замка так, будто это интервью на кинофестивале. Такому настрою способствует торжественный случай – ппямо перед показом в замке 10 июня Елена получила премию «Культурный деятель года» в мэрии Нарвы.
«Я окончила Балтийскую киношколу, но это был мой личный интерес, - признается Елена. - Я всю жизнь работаю во внутренней безопасности, и серьезных амбиций в области искусства у меня никогда не было. Но когда предлагают снять картину, кто ж откажется?!» Елене, по ее признанию, теперь хочется сделать полноценный, то есть длинный и медленный фильм в духе ее любимого авторского кино. Но она рада, что и с таким бюджетом удалось многое сделать хорошо.
Елена рассказывает удивительные вещи. С февраля по июнь 2022 года для реализации проекта из разных мест приезжали представители киноиндустрии и давали мастер-классы кинопрофессий - актерской в первую очередь. «Студенты должны были сделать небольшую постановку прямо в Доме эстонского языка. Их оценивало жюри, и 10 лучших, можно сказать, проходили в будущую картину. А ведущие роли играли актеры Русского театра и эстонские профессионалы, такие как Герхард Сакс или Таннель Саар».
Профессионалы в картине работают как точки сборки, которые держат актерский ансамбль. Саар в роли старшего офицера погранслужбы поражает своей холодной и тяжелой харизмой. Сакс – на противоположном сюжетном полюсе, поскольку играет эстонского главаря русских бандитов, да еще и отца главной героини, что добавляет остроты ее положению. В этой роли снялась Анастасия Пылаева – актриса, которая родилась в Украине, работала в России и живет в Таллинне с 2016 года. И да, она действительно обучалась в Доме эстонского языка.
«Мы снимали летом 16 дней, бюджет был небольшой, к тому же у меня маленькие дети, а на основной работе я взяла отпуск, - Елена как будто смущается, рассказывая о своем героическом энтузиазме. – Для меня были очень важны все уровни в картине. И оператор Софья Костенкова, хоть это и первая ее работа в полнометражном кино, справилась прекрасно, и композитор Дмитрий Пийбе подарил нам оригинальную музыку. Мы постарались поставить высокую планку. И когда картина вышла, я на всех сеансах у нас была. Потому что на большом экране сразу видны ошибки».
Практика – в первую очередь живая среда
Фильм «Выбор» - пример локальной культурной инициативы, способной вызвать отклик далеко за пределами региона. Конечно, свою роль сыграла особость Нарвы как съемочной площадки. Несмотря на свою трагическую послевоенную судьбу, город имеет несколько ярчайших локаций, потенциал которых был выгодно использован в картине. И все же сеттинг, как принято называть в кино фон действия, не может сработать без обращения к опыту зрителя. В этом смысле важный сюжетный узел «Выбора» - его двуязычие.
«А вы знаете, что эстонец в русскоязычной банде - не выдумка сценаристов, что все так и было? - чувствуется, что для продюсера Юлии Вийрсалу важна связь фильма с реальностью. – Ему тут принадлежали игровые автоматы с говорящим названием "Однорукий бандит". И у его дочери была очень узнаваемая в городе машине "Рено 19", на которой она стеснялась ездить на работу». Но еще важнее, по мнению Юлии, что снявшиеся в фильме люди, и в первую очередь, Анастасия Пылаева, приняли вызов эстонского языка. Это не просто нахождение в кадре и преодоление психологических зажимов, связанных с языком. Целое здесь больше, чем сумма частей.
«Я часто слышу, что от нас ждут организации языковых курсов, - говорит Анна Фарафонова, у которой на съемках был свой дебют в качестве административного директора. - Между тем наша главная задача - создание языковой среды. С одной стороны, пропускная способность подобных проектов ниже, чем у массовых курсов. С другой стороны, эти спецпроекты нужны для того, чтобы люди, которые посещали курсы, попытались, наконец, реально поговорить по-эстонски. Такие проекты помогают понять, что язык – это лишь инструмент выражения мысли».
Казалось бы, ничего нового. Однако любой человек, пытающийся овладеть эстонским в Нарве, сталкивается с отсутствием практики. Чтобы перестать подбирать слова и начать говорить именно то, что хочется сказать, нужна полноценная жизнь в языке. Проекты Дома эстонского языка – это инкубаторы, в которых выращиваются контексты применения языка. Огромную роль играют здесь позитивные ассоциации. Люди, которые мечтают реализоваться в творчестве, сами не замечают, как их владение языком перестраивается на качественно новый уровень.
«Один из участников нашего проекта так увлекся, что поступил в Таллинн учиться на фотографа», - отмечает Анна, напоминая, что постановка спектакля или фильма, конечно, не самоцель. «Если человек не ставит перед собой задачи, которые отвлекают от рутинного выживания и тренируют мозг, он так и будет отставать», - добавляет она. Фарафонова убеждена, что творческие процессы, в которые люди погружаются без остатка, помогают им поверить в свои силы. И по крайней мере перестать напрягаться при изучении эстонского языка.