Язык до «Оскара» доведет: выучить эстонский в Нарве

Александр Жиленко и Анастасия Пылаева на съемках постера картины. Фото: Дмитрий Пивкин

«А вы знаете, что эстонец в русскоязычной банде - не выдумка сценаристов, что все так и было? - чувствуется, что для продюсера Юлии Виирсалу важна связь фильма с реальностью. – Ему тут принадлежали игровые автоматы с говорящим названием "Однорукий бандит". И у его дочери была очень узнаваемая в городе машине "Рено 19", на которой она стеснялась ездить на работу». Но еще важнее, по мнению Юлии, что снявшиеся в фильме люди, и в первую очередь, Анастасия Пылаева, приняли вызов эстонского языка. Это не просто нахождение в кадре и преодоление психологических зажимов, связанных с языком. Целое здесь больше, чем сумма частей.

«Я часто слышу, что от нас ждут организации языковых курсов, - говорит Анна Фарафонова, у которой на съемках был свой дебют в качестве административного директора. - Между тем наша главная задача - создание языковой среды. С одной стороны, пропускная способность подобных проектов ниже, чем у массовых курсов. С другой стороны, эти спецпроекты нужны для того, чтобы люди, которые посещали курсы, попытались, наконец, реально поговорить по-эстонски. Такие проекты помогают понять, что язык – это лишь инструмент выражения мысли».

Перед очередным дублем. Юлия Виирсалу, Елена Пазилина, Герхард Сакс. Фото: Дмитрий Пивкин

Казалось бы, ничего нового. Однако любой человек, пытающийся овладеть эстонским в Нарве, сталкивается с отсутствием практики. Чтобы перестать подбирать слова и начать говорить именно то, что хочется сказать, нужна полноценная жизнь в языке. Проекты Дома эстонского языка – это инкубаторы, в которых выращиваются контексты применения языка. Огромную роль играют здесь позитивные ассоциации. Люди, которые мечтают реализоваться в творчестве, сами не замечают, как их владение языком перестраивается на качественно новый уровень.