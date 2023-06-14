«Новости в 7» за 14 июня: годовщина депортаций 1941 года, модульный бетонный бункер, повторим правила поведения на воде и куда переехал Таллиннский ипподром

Сегодня в выпуске:

- Эстония вспоминает жерств июньской депортации 1941-го года. В Сибирь были высланы десятки тысяч невинных людей, в том числе более трех с половиной тысяч детей. Памятные церемонии и воспоминания очевидцев- в нашем репортаже

- Коротко по стране: засуха привела к высшей степени пожароопасности, российские пограничники задержали на границе двух жителей Эстонии, самые популярные детские имена в мае

- Война в Украине мотивирует эстонских производителей проектировать новые изделия. Для кого предназначен инновационный модульный бетонный бункер и могут ли его себе позволить квартирные товарищества?

- Как правильно оказать помощь утопающему, что нельзя забывать во время морской прогулки на лодке или катере, как пользоваться средствами безопасности - обо все и многом другом жителям столицы напомнили добровольные спасатели Пирита. День морской безопасности посетила и наша корреспондент.

- Мировые новости: признал ли Дональд Трамп свою вину в суде, про открытие родельной трассы в Вентспилсе и беспилотном электропароме в Швеции.

- Таллиннский ипподром окончательно уходит в историю, уступая место развитию города. Впрочем, традиция конных соревнований продолжается уже на новом месте. Наш съемочная группа выясняла, где теперь можно понаблюдать за скачками и что нового предложат организаторы спортсменам и зрителям