Пропавший 45-летний Мартти найден

В 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти.

Полиция связалась с семьей и знакомыми пропавшего и проверила его возможное местонахождение, но сразу поиски результата не дали.