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Пропавший 45-летний Мартти найден

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Сегодня в 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти. Вечером в полиции сообщили, что Мартти найден.

В 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти. 

Полиция связалась с семьей и знакомыми пропавшего и проверила его возможное местонахождение, но сразу поиски результата не дали. 

Сегодня вечером в полиции сообщили, что Мартти найден и с ним все в порядке.

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