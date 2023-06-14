Пропавший 45-летний Мартти найден

Сегодня в 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти. Вечером в полиции сообщили, что Мартти найден.
В 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти.
Полиция связалась с семьей и знакомыми пропавшего и проверила его возможное местонахождение, но сразу поиски результата не дали.
Сегодня вечером в полиции сообщили, что Мартти найден и с ним все в порядке.