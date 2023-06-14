Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 45-летнего Мартти

Сегодня в 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что вчера утром свой дом в деревне Рандвере покинул 45-летний Мартти. Его родственники до сих пор не могут с ним связаться.

Полиция связалась с семьей и знакомыми пропавшего и проверила его возможное местонахождение, но до сих пор Мартти не удалось найти.

Рост Мартти около 177 см, он худощавого телосложения и лысый. На Мартти была синяя футболка, черная кожаная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.