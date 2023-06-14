«Отечество» просит президента не утверждать закон о сокращении семейных пособий

«Закон направлен на то, чтобы отменить принятое менее полугода назад консенсусом всех политических партий в Рийгикогу увеличение субсидий, что является очевидным нарушением защищенного конституцией законного ожидания», - говорится в обращении фракции.

«Даже сами инициаторы закона признали, что сокращение семейных пособий нарушает защищенные конституцией права. Однако цель их объяснении состоит в том, чтобы выделить средство правовой защиты, то есть для улучшения ситуации с государственным бюджетом законные ожидания семей могут быть нарушены. Кроме того, подчеркивается, что, поскольку закон действует столь короткое время, он ослабляет обоснованность правомерного ожидания. Это толкование конституции, которое подрывает веру народа Эстонии в функционирование государства», - говорится в обращении «Отечества», где указано, что еще в 1994 году Госсуд сформулировал принцип законных ожиданий: «поправка к закону не должна противоречить субъектам закона».