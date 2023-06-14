«Отечество» просит президента не утверждать закон о сокращении семейных пособий

Фракция партии «Отечество» в своем обращении к президенту Алару Карису просит не утверждать закон о сокращении семейных пособий, поскольку считает его противоречащим конституции.
«Закон направлен на то, чтобы отменить принятое менее полугода назад консенсусом всех политических партий в Рийгикогу увеличение субсидий, что является очевидным нарушением защищенного конституцией законного ожидания», - говорится в обращении фракции.
«Даже сами инициаторы закона признали, что сокращение семейных пособий нарушает защищенные конституцией права. Однако цель их объяснении состоит в том, чтобы выделить средство правовой защиты, то есть для улучшения ситуации с государственным бюджетом законные ожидания семей могут быть нарушены. Кроме того, подчеркивается, что, поскольку закон действует столь короткое время, он ослабляет обоснованность правомерного ожидания. Это толкование конституции, которое подрывает веру народа Эстонии в функционирование государства», - говорится в обращении «Отечества», где указано, что еще в 1994 году Госсуд сформулировал принцип законных ожиданий: «поправка к закону не должна противоречить субъектам закона».
«После увеличения семейных пособий сотни эстонских семей приняли решение завести ребенка, потому что увеличение пособий дало им уверенность, даже в условиях высокой инфляции, что содержание семьи для них финансово доступно. Решение, которое влияет на семью на протяжении десятилетий, принималось с уверенностью в завтрашнем дне, потому что за ним стояли все в Рийгикогу, представляющие политические силы. Теперь у семей с детьми отнимается как минимум 2400 евро в год, а согласно другим поправкам в законы и больше, что прямо нарушает обещанное», - сказано в обращении.