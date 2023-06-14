Только на десять дней! Рядом с центром Т1 откроется парк развлечений Sky Tivoli

В парке развлечений Sky Tivol будут представлены 12 аттракционов для всей семьи. Парк развлечений расположится на открытой парковке со стороны трамвайных путей и будет работать до 25 июня.

В этом году этот парк развлечений уже работал на мероприятии Suur Tallinna Toidutänav на таллиннском Певческом поле, а также возле центра Põhjakeskus в Раквере. Оператором Sky Tivoli является YES Events.

Самыми большими аттракционами в парке являются Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Шрек, Лабиринт, Лебеди, Детская карусель, Скай-джамп, Хоккей, Манеж, Цепочка и Водные шары.