Спровоцировавший аварию водитель скрылся с места происшествия. Полиция ищет свидетелей

Сегодня в 16.50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Неанурме волости Пыльтсамаа.
По предварительным данным, авария произошла следующим образом: водитель пока еще неустановленной марки автомобиля свернул перед мотоциклом Suzuki. Чтобы избежать столкновения, водитель мотоцикла резко повернул налево, въехал в металлические дорожные ограждения и выехал на встречную полосу. Автомобиль Ford Mondeo, двигавшийся в противоположном направлении, совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, и также врезался в дорожные ограждения.
В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил травмы, его доставили в больницу.
Для выяснения обстоятельств аварии и установления личности водителя автомобиля, который свернул перед мотоциклистом, свидетелей аварии просят связаться со следователем Тартуского отделения полиции Сулевом Юргенсоном по телефону 776 8433.