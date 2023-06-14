Спровоцировавший аварию водитель скрылся с места происшествия. Полиция ищет свидетелей

По предварительным данным, авария произошла следующим образом: водитель пока еще неустановленной марки автомобиля свернул перед мотоциклом Suzuki. Чтобы избежать столкновения, водитель мотоцикла резко повернул налево, въехал в металлические дорожные ограждения и выехал на встречную полосу. Автомобиль Ford Mondeo, двигавшийся в противоположном направлении, совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, и также врезался в дорожные ограждения.