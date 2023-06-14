ГРАФИК ⟩ Более 3000 детей провалили экзамен по математике

В этом году государственный экзамен по математике в основной школе сдавали около 14 000 учеников. Почти четверть из них не набрали и половины возможных баллов - это означает, что в общей сложности 3 254 ученика со всей Эстонии не смогли сдать экзамен.
Однако число девятиклассников, не сдавших экзамен, в этот раз было меньше, чем в прошлом и позапрошлом году, когда более трети учащихся набрали на экзамене по математике менее 50 процентов от максимального балла. Но по сравнению с четырьмя годами, предшествовавшими пандемии, этой весной неуспевающих было больше.