ГРАФИК ⟩ Более 3000 детей провалили экзамен по математике

Однако число девятиклассников, не сдавших экзамен, в этот раз было меньше, чем в прошлом и позапрошлом году, когда более трети учащихся набрали на экзамене по математике менее 50 процентов от максимального балла. Но по сравнению с четырьмя годами, предшествовавшими пандемии, этой весной неуспевающих было больше.