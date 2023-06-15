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ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ⟩ Студия Postimees: произвол чиновников под прикрытием директив ЕС?

13:00 Аллар Йыкс
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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В Эстонии вскрылась большая проблема – под прикрытием директив ЕС чиновники выходят за рамки требований Брюсселя и дополняют законы отсебятиной. Как бороться с этим явлением? Кто ограничит произвол чиновников?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший канцлер юстиции, присяжный адвокат, член комиссии по защите основных прав Эстонской адвокатуры Аллар Йыкс. Смотрите интервью в 13:00!

  • Много ли пострадавших от самодеятельности чиновников?
  • Насколько подобный произвол влияет на имидж Евросоюза?
  • Как с этим бороться? Кто должен заниматься проблемой?
  • Канцлер права хочет подать в суд из-за очередной евродирективы, которая создает конфликт между правами людей и желаниями законодателей. К чему может привести данный прецедент?
  • Насколько остро стоит проблема засилья бюрократии?
  • Что можно было бы изменить?
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