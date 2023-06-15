Пт, 16.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эксклюзивное интервью ⟩ Покинувший пост главы КаПо Синисалу: нужно постараться, чтобы вас выслали из Эстонии

Анастасия Тидо
, журналист
Facebook Twitter
Comments 1
Глава КаПо Арнольд Синисалу.
Глава КаПо Арнольд Синисалу. Фото: Andres Haabu

Арнольд Синисалу руководил Департаментом полиции безопасности (КаПо) десять лет и в связи с окончанием второго срока уходит с должности и с государственной службы. Со следующей недели у КаПо будет новый генеральный директор. Rus.Postimees поговорил с Синисалу в его последнюю неделю службы обо всем, что за десять лет было в центре его внимания, и о том, что будет дальше.

Последняя неделя работы на посту генерального директора для нашего собеседника особенно плотная. Выделить час на беседу с журналистом Арнольду Синисалу было нелегко, поэтому мы начали беседу, что называется, с места в карьер. 

- Последнее время часто звучат обвинения в адрес КаПо, что ваши подозрения, предъявленные связанным с политикой людям - это выполнение политического заказа. На мой взгляд, в этой идее логика перевернута. По опыту России, и не только ее, мы знаем, что если силовая структура выходит за рамки закона и начинает жить своей жизнью, то она ничьи заказы выполнять не будет, она сама будет заказывать музыку. Но все же, пытались ли когда-нибудь политики поставить под свой контроль КаПо и прокуратуру вне предусмотренных законом инструментов?

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх