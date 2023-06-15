Арнольд Синисалу руководил Департаментом полиции безопасности (КаПо) десять лет и в связи с окончанием второго срока уходит с должности и с государственной службы. Со следующей недели у КаПо будет новый генеральный директор. Rus.Postimees поговорил с Синисалу в его последнюю неделю службы обо всем, что за десять лет было в центре его внимания, и о том, что будет дальше.
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Эксклюзивное интервью ⟩ Покинувший пост главы КаПо Синисалу: нужно постараться, чтобы вас выслали из Эстонии
Последняя неделя работы на посту генерального директора для нашего собеседника особенно плотная. Выделить час на беседу с журналистом Арнольду Синисалу было нелегко, поэтому мы начали беседу, что называется, с места в карьер.