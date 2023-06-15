Эксклюзивное интервью ⟩ Покинувший пост главы КаПо Синисалу: нужно постараться, чтобы вас выслали из Эстонии

- Последнее время часто звучат обвинения в адрес КаПо, что ваши подозрения, предъявленные связанным с политикой людям - это выполнение политического заказа. На мой взгляд, в этой идее логика перевернута. По опыту России, и не только ее, мы знаем, что если силовая структура выходит за рамки закона и начинает жить своей жизнью, то она ничьи заказы выполнять не будет, она сама будет заказывать музыку. Но все же, пытались ли когда-нибудь политики поставить под свой контроль КаПо и прокуратуру вне предусмотренных законом инструментов?