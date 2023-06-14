Путин признал, что милует заключенных для отправки на войну в Украину. О том, как это устроено, рассказывают решения судов

5 мая 2023 года Кочубеевский райсуд Ставропольской области вынес решение по уголовному делу бывшего заключенного Максима Придавы. Придаву судили не раз. В 2021 году он вышел из колонии, отсидев четыре года по статьям о краже и незаконном хранении и обороте наркотиков. Суд установил за ним административный надзор на 8 лет до погашения судимости. Но в августе 2022 года он получил в Невинномыске новый приговор - суд отправил его в колонию строгого режима на два года за кражу денег с банковской карты собутыльника. Из колонии его освободили на основании все того же указа о помиловании, который подписал Владимир Путин. И сразу отправили на фронт.

Уехав на войну, Придава перестал являться на обязательную регистрацию в селе Кучбеевское. Местная полиция завела на него уголовное дело об уклонении от надзора. Оно поступило в суд 19 декабря 2022 года, но рассмотрение несколько раз откладывалось из-за «неявки» подсудимого. И только 25 января в карточке дела появилась отметка, что местонахождение Придавы известно, но »реально возможности« участвовать в заседании у него нет. 25 мая 2023 года мужчина все-таки появился в суде, и его дело было прекращено «в связи с деятельным раскаянием». В решении говорится, что судимость по предыдущему приговору, по которому был установлен административный надзор, «снята Указом Президента РФ».