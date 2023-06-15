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В Кохтла-Ярве грядет волна массовых увольнений. Кто первый?

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Около 100 работников городских организаций в ближайшее время будут сокращены.
Около 100 работников городских организаций в ближайшее время будут сокращены. Фото: Денис Антонов

Дыра в городском бюджете Кохтла-Ярве в 500 000 евро на фоне февральского бюджетного дефицита в 14 000 000 евро больше похоже на прореху только на первый взгляд. Астрономические суммы дефицита, оставшиеся от прошлой мэрской команды, были лишь запланированными проектами и легко вычеркиваются из статьи расходов. А вот полмиллиона евро городских расходов, превышающих доходы бюджета, вынуждают мэрию на массовые сокращения работников, получающих зарплату от города. Rus.Postimees выяснял: кто и почему станет безработным. 

По мнению многих депутатов Городского собрания Кохтла-Ярве, бюджет города на 2023 год стал сбалансированным и был принят только потому, что изначально содержал в себе обязательства городской управы: сократить расходы города на 500 тысяч евро.

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