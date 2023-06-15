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На дороги не хватает около 100 млн: половина асфальтовых заводов может закрыться

rus.postimees.ee
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Ремонт дороги.
Ремонт дороги. Фото: Urmas Luik

В этом году на строительство шоссейных дорог не хватает примерно 100 млн евро, а в последующие годы, по словам генерального директора Департамента транспорта Прийта Саука, согласно нынешним планам, ожидается еще больший дефицит финансирования, пишет Rus.ERR.

В то же время Эстония надеется на помощь Фонда военной мобильности Евросоюза в строительстве трех мостов, стоимость каждого из которых составляет почти 80 млн евро.

«Если в этом году финансирование дорожного строительства сократилось на треть по сравнению с 2022 годом, то, согласно текущим планам, в следующем году оно уменьшится на 50% и еще на 50% в последующем. В ближайшие несколько лет нам потребуется увеличить сумму на 100-150 млн евро», - сказал Саук.

Резкий спад в дорожном строительстве поставил под угрозу восемь асфальтовых заводов в Эстонии, из которых через некоторое время смогут выжить только три или четыре, отметил глава Департамента транспорта.

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