Тяжелые времена: очередная строительная фирма обанкротилась

Еще год назад компания предлагала работу десяти работникам, но к моменту провозглашения банкротства ее налоговая задолженность достигала 95 000 евро, а прочие долги – почти 89 000 евро.

Собственник компании и член правления Рейо Руус не стал раскрывать причины банкротства.

В 2019 году, до пандемии, компания смогла удвоить свой оборот до 11,9 млн евро, а операционная прибыль тогда составила свыше 128 000 евро, а в 2020 году из-за коронавирусного кризиса оборот снизился на треть до 7,9 млн евро, а убыток составил более 144 000 евро.