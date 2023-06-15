Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Тяжелые времена: очередная строительная фирма обанкротилась

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Стройка. Иллюстративное фото.
Стройка. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Харьюский уездный суд объявил банкротом компанию Pro Ehitus OÜ, занимающуюся генеральным строительным подрядом, сообщают «Деловые ведомости».

Еще год назад компания предлагала работу десяти работникам, но к моменту провозглашения банкротства ее налоговая задолженность достигала 95 000 евро, а прочие долги – почти 89 000 евро.

Собственник компании и член правления Рейо Руус не стал раскрывать причины банкротства.

В 2019 году, до пандемии, компания смогла удвоить свой оборот до 11,9 млн евро, а операционная прибыль тогда составила свыше 128 000 евро, а в 2020 году из-за коронавирусного кризиса оборот снизился на треть до 7,9 млн евро, а убыток составил более 144 000 евро.

Основным видом деятельности компании, работавшей с 2015 года, был генеральный подряд в области строительства нежилых и жилых зданий, различных инфраструктурных проектов, а также управление проектами и проектирование.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх