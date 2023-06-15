Тяжелые времена: очередная строительная фирма обанкротилась

Харьюский уездный суд объявил банкротом компанию Pro Ehitus OÜ, занимающуюся генеральным строительным подрядом, сообщают «Деловые ведомости».
Еще год назад компания предлагала работу десяти работникам, но к моменту провозглашения банкротства ее налоговая задолженность достигала 95 000 евро, а прочие долги – почти 89 000 евро.
Собственник компании и член правления Рейо Руус не стал раскрывать причины банкротства.
В 2019 году, до пандемии, компания смогла удвоить свой оборот до 11,9 млн евро, а операционная прибыль тогда составила свыше 128 000 евро, а в 2020 году из-за коронавирусного кризиса оборот снизился на треть до 7,9 млн евро, а убыток составил более 144 000 евро.
Основным видом деятельности компании, работавшей с 2015 года, был генеральный подряд в области строительства нежилых и жилых зданий, различных инфраструктурных проектов, а также управление проектами и проектирование.