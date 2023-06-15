Рийгикогу принял законопроект об ускоренном расширении полигона Нурсипалу

Рано утром в четверг Рийгикогу принял инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об оружии и других смежных законов, который создает правовую основу для ускоренного строительства полигонов Сил обороны и Кайтселийта в исключительных случаях.
За законопроект проголосовали 59 депутатов, против - 26, в голосовании не участвовали 14 депутатов.
Расширение полигонов дает возможность испытывать новое вооружение, сотрудничество подразделений и создает условия для увеличения присутствия союзников. Создание соответствующей правовой базы также позволяет расширить полигон Нурсипалу, который, согласно пояснительной записке, является в сегодняшней обстановке безопасности важнейшей предпосылкой для повышения потенциала военной и коллективной обороны Эстонии.
В частности, проект предусматривает право правительства принимать решение по предложению министра обороны и на основе соответствующей оценки угрозы, о создании или расширении полигона Сил обороны и Кайтселийта без проведения процедуры планирования.
Это может быть сделано только в том случае, если единственной целью строительства полигона является обеспечение национальной обороны, а задержка, возникающая в результате процедуры планирования, увеличивает риск для национальной обороны.