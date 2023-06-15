Партия реформ предлагает больше не открывать новые группы в русскоязычных детских садах Таллинна

Сегодня Таллиннское городское собрание обсудит предложение Партии реформ не открывать новые группы в русскоязычных детских садах с 2024 года.
«Мэрии Таллинна необходимо предпринять реальные шаги по поиску учителей для перехода на эстоноязычное образование. В проекте мы предлагаем возможность найти учителей, если в несколько раз сократить преподавание русского языка в эстоноязычных школах и предложить этим учителям переподготовку», - сказал председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Пяртель-Пеэтер Пере.
По мнению Пере, начинать нужно с русскоязычных групп в детских садах. «В Латвии с этой осени все детские сады уже перешли на латышский. Таллинн должен прекратить открывать новых русскоязычных групп в детских садах со следующей осени, воспользовавшись предложениями оппозиции или примером латышей», - сказал Пере.
Партия реформ также хочет поручить мэрии разработать план действий по обучению учителей без отрыва от работы и поиску новых учителей. «Созыв комиссии может быть эффективным, если перед ней ставится задача разработать четкий план действий на определенное время, - сказал Пере. - В недавнем отчете Госконтроля выяснилось, что самоуправления не обязывают учителей повышать уровень владения эстонским языком, а поддержка со стороны самоуправлений как владельцев школ в поиске необходимых учителей была бессистемной. Таллинну необходимо разработать план действий», - сказал Пере.