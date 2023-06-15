Партия реформ предлагает больше не открывать новые группы в русскоязычных детских садах Таллинна

«Мэрии Таллинна необходимо предпринять реальные шаги по поиску учителей для перехода на эстоноязычное образование. В проекте мы предлагаем возможность найти учителей, если в несколько раз сократить преподавание русского языка в эстоноязычных школах и предложить этим учителям переподготовку», - сказал председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Пяртель-Пеэтер Пере.

По мнению Пере, начинать нужно с русскоязычных групп в детских садах. «В Латвии с этой осени все детские сады уже перешли на латышский. Таллинн должен прекратить открывать новых русскоязычных групп в детских садах со следующей осени, воспользовавшись предложениями оппозиции или примером латышей», - сказал Пере.