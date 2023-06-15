Politico: США обсуждают с союзниками варианты предоставления Украине гарантий безопасности на долгосрочной основе

«США обсуждают с Украиной и союзниками и партнерами вопрос о том, как мы можем заверить Украину в их долгосрочной безопасности» - цитирует издание анонимное заявление представителя совета нацбезопасности США.

В сообщении отмечается, что, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин таким образом «официально оформили бы свою военную и экономическую поддержку Украине, сохранив ее даже после окончания боевых действий на украинской территории», добавив при этом, что, «однако ни двусторонняя сделка, ни многостороннее соглашение не будут иметь юридической силы договора».

Газета пишет, что обсуждение вопроса с учетом того, что это «очень, очень сложный вопрос», продолжаются, но пока без каких-либо конкретных результатов.

Кроме того, некоторые источники отметили, что обсуждаемые гарантии не отвечают интересам Киева, который хотел бы получить их от НАТО.

«Реальная гарантия безопасности предоставляется только альянсом, и любые временные договоренности не могут быть предоставлены в качестве замены полноправного членства, которое обеспечивает коллективную гарантию стран друг другу и которое, я бы сказал, является самой сильной доступной гарантией в Европе», - приводит Politico слова одного из европейских чиновников.

Киев пытается добиться, чтобы график членства Украины в НАТО и предоставляемые альянсом гарантии безопасности были представлены на июльском саммите блока в Вильнюсе, «но все признаки указывают на то, что ни одному из этих желаний не суждено сбыться», говорится в публикации.