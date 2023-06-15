Рийгикогу требует привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины

За принятие представленного 94 депутатами парламента Заявления Рийгикогу «О привлечении к ответственности за совершенное против Украины преступление агрессии» (228 AE) проголосовали 85 депутатов. В заявлении, с которым Рийгикогу выступил на следующий день после дня памяти жертв июньской депортации, Рийгикогу поминает всех жертв преступлений агрессии, геноцида и депортаций Советского Союза и его правопреемника - Российской Федерации.

В заявлении Рийгикогу отмечает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины - самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, требующий адекватной правовой реакции. Согласно заявлению, преступление агрессии является наиболее тяжким международным преступлением, которое лежит в основе всех других преступлений, совершенных в Украине, и станет причиной совершения новых тяжких преступлений, а привлечение совершивших его лиц к ответственности – обязанность всей международной общественности. «Обязанность государств по всему миру – помимо привлечения к ответственности лиц, совершивших акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, также привлечь к ответственности тех, кто спланировал, подготовил, инициировал и совершил преступление агрессии в отношении Украины», - сообщается в заявлении.