Рийгикогу требует привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины

Сегодня Рийгикогу выступил с заявлением, в котором требует привлечь к ответственности лиц, спланировавших, подготовивших, инициировавших и совершивших преступление агрессии против Украины, а также призывает создать для этого специальный международный трибунал под эгидой ООН.
За принятие представленного 94 депутатами парламента Заявления Рийгикогу «О привлечении к ответственности за совершенное против Украины преступление агрессии» (228 AE) проголосовали 85 депутатов. В заявлении, с которым Рийгикогу выступил на следующий день после дня памяти жертв июньской депортации, Рийгикогу поминает всех жертв преступлений агрессии, геноцида и депортаций Советского Союза и его правопреемника - Российской Федерации.
В заявлении Рийгикогу отмечает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины - самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, требующий адекватной правовой реакции. Согласно заявлению, преступление агрессии является наиболее тяжким международным преступлением, которое лежит в основе всех других преступлений, совершенных в Украине, и станет причиной совершения новых тяжких преступлений, а привлечение совершивших его лиц к ответственности – обязанность всей международной общественности. «Обязанность государств по всему миру – помимо привлечения к ответственности лиц, совершивших акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, также привлечь к ответственности тех, кто спланировал, подготовил, инициировал и совершил преступление агрессии в отношении Украины», - сообщается в заявлении.
Рийгикогу указывает, что преступление агрессии по своей сути является преступлением, совершенным руководством государства, и уже в Нюрнбергской хартии был сформулирован принцип, согласно которому руководители, организаторы, инициаторы и пособники агрессивной войны, принявшие участие в составлении военных планов или в их исполнении, отвечают за все деяния, совершенные любым лицом в ходе выполнения этого плана. «Без суда над лицами, совершившими преступление агрессии, невозможно достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и во всей Европе», - отмечается в заявлении, согласно которому для суда над руководством Российской Федерации, совершившим преступление агрессии, необходимо создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.
Согласно тексту заявления, Рийгикогу включает создание и обеспечение начала работы специального международного трибунала для производства по преступлению агрессии против Украины в число приоритетов внешней политики Эстонии. В заявлении Рийгикогу призывает правительство и президента поднимать этот вопрос на всех встречах с правительствами других государств; во всех международных организациях, членами которых Эстония является; на всех международных форумах, в которых Эстония принимает участие, а также укреплять сотрудничество с правительством Украины в вопросах расследования преступления агрессии и привлечения преступников к ответственности. «Рийгикогу призывает правительства и парламенты по всему миру, особенно союзников Эстонии, активно поддерживать создание специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН», - указано в заявлении.
С начала прошлого года Рийгикогу выступил с семью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Среди прочего, Рийгикогу признал деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в военной агрессии против Украины геноцидом против украинского народа, объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу также поддержал создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации, призвал государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить прилагать усилия по созданию специального международного трибунала.
17 мая 2023 г. Рийгикогу принял представленное 95 депутатами заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В соответствии с документом, это – единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств.