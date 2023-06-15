Завершается подготовка к строительству столичного киногородка

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, при сотрудничестве различных сторон была проделана большая работа, и к концу июня планируется объявить первый тендер на строительство.

«Таллиннский киногородок был включен в список объектов культуры государственного значения на основании ходатайства Tallinn Film Wonderland, объединяющего деятелей кинематографа Эстонии. Для ускорения процесса город готов предоставить техническую поддержку и промежуточное финансирование. На сегодняшний день городское предприятие AS Tallinna Arendused инвестировало в проектирование и подготовительные работы почти полмиллиона евро», - сказал Вимм.

«Организация Tallinn Film Wonderland подала ходатайство о финансировании в фонд Капитал культуры, и сейчас мы ожидаем позиции совета KULKA. Как и другие объекты, этот проект подорожал, и обозначенная в ходатайстве сумма достигает 36,5 млн евро, в том числе строительство главного здания обойдется примерно в 26 миллионов. Если решение о финансировании будет благоприятным, то мы готовы начать строительство главного здания киногородка уже в этом году», - пояснил Вимм.

Общая площадь киногородка составляет 12 959 квадратных метров, его планируется построить в несколько этапов. Помимо главного здания со студиями площадью 6223 м2 предусмотрены также пристройка, помещения для предприятий аудиовизуальной сферы и так называемая зона backlot для съемок на улице. Здание будет максимально экологичным: энергия будет вырабатываться солнечными батареями и расходоваться экономично (геотермальное отопление, эффективное управление отходами, использование дождевой воды и т.д).

В здании будет три зала разного размера с хорошей звукоизоляцией, их общая площадь составит 2 630 м2. К зданию будет прилегать пятиэтажный административный блок с одним подземным этажом, в котором разместятся гримерки, костюмерные и офисные помещения. Два студийных зала можно будет соединять за счет раздвижных дверей, что делает весь центр многофункциональным и адаптируемым к различным потребностям. Наряду с созданием аудиовизуальных постановок новое здание сможет принимать и другие культурные мероприятия.

Столичный киногородок будет поддерживать развитие местной кинокультуры и создавать условия для повышения конкурентоспособности киноиндустрии на местном и международном уровне, а также максимальное использование потенциала Эстонии как места съемок. Киногородок должен стать общепризнанным современным киноцентром региона, что поможет повысить известность Эстонии в сфере киноиндустрии, увеличить объемы экспорта местной кинопродукции и повысить содержательную и техническую компетенцию в киноиндустрии.