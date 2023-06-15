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Владелец закрывающегося ресторана: я не смог вовремя принять трудные решения

Аймур-Яан Кескель
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Генеральный директор ресторана Oasis Тоомас Лайгу.
Генеральный директор ресторана Oasis Тоомас Лайгу. Фото: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Oasis, веганский ресторан, расположенный в таллиннском квартале Ротерманни, закроет свои двери в начале следующей недели. Владелец ресторана Тоомас Лайгу говорит, что причиной закрытия стали финансовые проблемы: у предприятия есть долги, а из-за экономического спада люди стали реже есть вне дома.

31-летний Тоомас Лайгу, владелец и генеральный директор ресторана и веганского магазина, признается Postimees, что в управлении бизнесом он допустил ошибки, которых, как он понимает уже теперь, можно было бы избежать. Он сожалеет, что в ресторане не смогли принять трудные решения в нужное время. Например, сократить некоторых сотрудников во время зимнего сезона или уменьшить количество их рабочих часов еще осенью.

Он объясняет, что в ресторанном бизнесе большая часть годового оборота приходится на летние месяцы. Прошлым летом дела в ресторане шли хорошо. «Лето было очень прибыльным», - говорит Лайгу. Он добавляет, что летом можно было получить прибыль в размере от 10 000 до 20 000 евро.

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