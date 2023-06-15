Владелец закрывающегося ресторана: я не смог вовремя принять трудные решения

31-летний Тоомас Лайгу, владелец и генеральный директор ресторана и веганского магазина, признается Postimees, что в управлении бизнесом он допустил ошибки, которых, как он понимает уже теперь, можно было бы избежать. Он сожалеет, что в ресторане не смогли принять трудные решения в нужное время. Например, сократить некоторых сотрудников во время зимнего сезона или уменьшить количество их рабочих часов еще осенью.