Приближается свадьба? Узнайте, как разумно установить имущественные отношения

Совокупное имущество представляет собой выраженную в деньгах сумму обычной стоимости принадлежащих супругу вещей и его денежно оцениваемых прав и обязанностей по окончании имущественных отношений. К основному имуществу относится недвижимость и другие предметы, которые уже принадлежали супругам на момент заключения брака, а также имущество, приобретенное во время брака в дар или по наследству. Кроме того, основным имуществом считаются права, принадлежащие супругу на основании государственного и обязательного пенсионного страхования, а также имущество, приобретенное в результате сделки с основным имуществом и т.д. Приращенное имущество – это имущество, на которое совокупное имущество супруга превышает его основное имущество, например, доход от заработной платы или предпринимательской деятельности. Стоимость имущества, принадлежность которого к основному имуществу супруга не доказана, включается в его приращенное имущество.