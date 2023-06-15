Приближается свадьба? Узнайте, как разумно установить имущественные отношения

Естественной частью подготовки к свадьбе является выбор подходящей даты, места и платья, однако обсуждение с вашим партнером вопросов собственности также должно быть элементом такой подготовки. В преддверии свадебного сезона коллектив Kinnisvara24 рассказывает о том, какие имущественные права и выборы возникают при заключении брака.
Согласно Закону о семье, вступающие в брак в Эстонии лица должны сделать выбор между тремя имущественными отношениями: совместное имущество, раздельное имущества или взаимозачет прироста имущества. Наиболее распространенным выбором является совместное имущество.
При такой ситуации все имущество, нажитое с момента заключения брака до расторжения брака, за исключением имущества, полученного по договору наследования и дарения, является совместным имуществом супругов и делится между супругами поровну.
«Создание семьи, общего дома и вступление в брак настолько естественны для людей, что зачастую они не задумываются о юридических последствиях начала этого нового и прекрасного этапа жизни», – сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, по словам которого зачастую люди впервые сталкиваются с юриспруденцией и правовыми нормами только тогда, когда у них возникают проблемы и необходимость разобраться в конкретных правах, обязанностях и ответственности.
«Поэтому важно иметь смелость обсудить финансовые предпочтения со своим партнером еще до брака, – подчеркнул Уйбомяэ. – Естественно, при вступлении в брак хочется, чтобы он длился вечно, но это не значит, что мы не можем заранее обсудить с нашим партнером все возможные сценарии и защитить семью от непредвиденных ситуаций».
По словам Уйбомяэ, самые большие сложности с совместным имуществом возникают в ситуациях, когда супруги решают разойтись, но официально брак не расторгается. Раздельное проживание не прекращает общность имущества, и, если вы живете раздельно в течение многих лет, раздел имущества в итоге может стать очень сложным и дорогим процессом.
«Предположим: у супругов имеется совместный жилищный кредит, но они больше не живут вместе, при этом только один из супругов возвращает кредит банку. Считается, что он все еще делает это за счет совместного имущества», – привел Уйбомяэ пример несправедливой ситуации, которая может возникнуть, если супруги не обговорили все важные вопросы.
Помимо совместного имущества и раздельности имущества существует и третий, менее известный выбор – взаимозачет прироста имущества.
Если, как правило, в случае общности имущества понятно, что она связывает супругов экономически, а раздельность имущества означает, что супруги независимы друг от друга в имущественном плане, то модель взаимозачета прироста имущества не столь однозначна.
Согласно взаимозачету прироста имущества, в качестве раздельного имущества рассматривается все имущество супругов, которым соответствующий супруг вправе пользоваться и распоряжаться как единоличный собственник. При этом сделки с жильем требуют согласия другого супруга, независимо от того, кому принадлежит жилье.
Помимо непосредственно имущества, в данном случае раздельным остается и большинство обязанностей супругов. «Эффекты взаимозачета прироста имущества проявляются прежде всего при прекращении имущественных отношений, когда оценивается стоимость совокупного имущества, основного имущества и приращенного имущества супругов. Обычно это происходит при разводе, однако взаимозачет прироста имущества может быть прекращен и брачным контрактом, при заключении которого супруги договариваются о других имущественных отношениях», – добавил Уйбомяэ.
Как оценивается стоимость совокупного имущества, основного имущества и приращенного имущества?
Совокупное имущество представляет собой выраженную в деньгах сумму обычной стоимости принадлежащих супругу вещей и его денежно оцениваемых прав и обязанностей по окончании имущественных отношений. К основному имуществу относится недвижимость и другие предметы, которые уже принадлежали супругам на момент заключения брака, а также имущество, приобретенное во время брака в дар или по наследству. Кроме того, основным имуществом считаются права, принадлежащие супругу на основании государственного и обязательного пенсионного страхования, а также имущество, приобретенное в результате сделки с основным имуществом и т.д. Приращенное имущество – это имущество, на которое совокупное имущество супруга превышает его основное имущество, например, доход от заработной платы или предпринимательской деятельности. Стоимость имущества, принадлежность которого к основному имуществу супруга не доказана, включается в его приращенное имущество.
По прекращении имущественных отношений взаимозачету в случае взаимозачета прироста имущества подлежит только та часть, которая прибавилась к имуществу каждого из супругов за период имущественных отношений, т.е. приращенное имущество.
«Это означает, что супруг, у которого возникло меньше приращенного имущества, имеет право требовать возмещения от другого супруга, при этом, если совокупное имущество окажется меньше, чем основное имущество или если имущество обоих супругов увеличилось в равной степени, то приращенное имущество считается равным нулю», – пояснил Уйбомяэ.
Цель требования о взаимозачете – создать ситуацию, при которой имущество каждого из супругов в течение имущественных отношений увеличилось бы в равной степени.
Например, если на момент заключения брака у мужа было имущество на сумму 250 000 евро, а у жены на сумму 200 000 евро, а на момент развода у мужа имущества было больше на 150 000 евро, а у жены – на 100 000 евро, то прирост имущества у мужа был на 50 000 евро больше, чем у жены, и теперь она имеет право требовать от мужа разницу в приросте имущества, т.е. 25 000 евро. Таким образом, имущество обоих супругов увеличивается на одинаковую сумму.