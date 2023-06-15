На рынке клубника стоит от трех до десяти евро. Пробуем, какая самая вкусная

На прошлой неделе за килограмм греческой клубники просили всего три евро. На первый взгляд, красивая клубника, и, конечно же, я воспользовалась случаем и купила несколько килограммов. В помойку выкинула всего с десяток ягод, это хорошо. Оставшиеся в ящике были разного размера – сверху крупные, на дне были и мелкие, некоторые ягоды темно-красные и с приятным сладким клубничным вкусом. Большинство были средними, часть – полусладкие с кислинкой.

В начале этой недели греческую клубнику предлагали за 2,50 евро за килограмм.

Оценка: клубника, стоящая тех денег, которые за нее просят; идеально подойдет для варенья.

В следующий раз мне на глаза попался сорт «Азия», привезенный из Польши по цене четыре евро за килограмм. По словам продавца, ящики только поступили на рынок. Выглядела клубника весьма прилично. Ягоды этого сорта очень большие, некоторые красные, некоторые посветлее, некоторые сладкие, остальные скорее кислые. Только пять ягод из ящика оказались гнилыми. Поскольку на момент покупки в моей семье праздновался день рождения, самые красивые клубничины украсили торт. Смотрелись они там шикарно.

Оценка: визуально красивые, но вкус оставляет желать лучшего.

Эстонскую клубнику на этой неделе можно купить на Пярнуском рынке за десять евро за килограмм. Ящик, конечно, обойдется слишком дорого, но чуть-чуть на пробу приобрести все-таки можно. Мне попалась на глаза местная клубника с расположенного в Тартумаа хутора Lätte. Сорт точно такой же, что и у польской ягоды – «Азия». Клубника в основном крупная, но все равно уступала польским гигантам. Однако вкус… Это звучит как клише, но, опираясь на свой опыт, могу сказать, что эстонская клубника действительно самая вкусная. Сразу значительно лучше. Ягода в меру сладкая и без кислинки.