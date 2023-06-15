ВИДЕО С НОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ⟩ Хельме угрожал выбросить из окна вице-спикера Рийгикогу

Мартин Хельме (EKRE) задал процедурный вопрос, обвинив Кивимяги в том, что он решает за депутатов, что им говорить: «Такого никогда не было. Так никогда не делалось. Когда есть восемь минут, он может быть дойдет последним словом до этого пункта повестки дня и этого конкретного проекта. И все это - поэтическое вступление. Этого никогда не делалось, и давайте не будем делать этого сейчас, иначе тут вновь будет жарко. Спасибо!»