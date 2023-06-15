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ВИДЕО С НОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ⟩ Хельме угрожал выбросить вице-спикера Рийгикогу из окна

Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
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Мартин и Март Хельме.
Мартин и Март Хельме. Фото: Sander Ilvest

Около 2:30 ночи, когда вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) объявил о завершении обсуждения по одному из законопроектов, прервав Айвара Кока («Отечество»), в зале вновь начались споры. Уставшие и рассерженные депутаты были настроены далеко не дружелюбно.

Мартин Хельме (EKRE) задал процедурный вопрос, обвинив Кивимяги в том, что он решает за депутатов, что им говорить: «Такого никогда не было. Так никогда не делалось. Когда есть восемь минут, он, может быть, дойдет до этого пункта повестки дня и этого проекта в самом конце, а это - лишь художественное вступление. Так никогда не делалось, и давайте не будем делать этого сейчас, иначе тут вновь будет жарко. Спасибо!»

Кивимяги объяснил, что он не злоупотребляет своими правами. «Я сделал это в первый раз, попросив его перейти к повестке дня», - сказал он, имея в виду Айвара Кокка.

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