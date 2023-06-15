ВИДЕО С НОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ⟩ Хельме угрожал выбросить вице-спикера Рийгикогу из окна

Мартин Хельме (EKRE) задал процедурный вопрос, обвинив Кивимяги в том, что он решает за депутатов, что им говорить: «Такого никогда не было. Так никогда не делалось. Когда есть восемь минут, он, может быть, дойдет до этого пункта повестки дня и этого проекта в самом конце, а это - лишь художественное вступление. Так никогда не делалось, и давайте не будем делать этого сейчас, иначе тут вновь будет жарко. Спасибо!»