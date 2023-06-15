Omniva повысит почтальонам зарплаты

Всего Omniva увеличит фонд заработной платы почти на 1,2 млн евро.

«Сотрудниками Omniva являются сотни почтовых курьеров, почтальонов, агентов по обслуживанию клиентов и обработчиков почты, они выполняют важную и очень нужную для общества работу. Этим соглашением мы делаем шаг к более достойной зарплате», – заявила член правления Omniva Кристи Унт в переданном пресс-релизе.

По словам председателя профсоюза Pro Ametiühing Кадри Кангур, в конце мая работодатели, профсоюзы и правительство подписали соглашение доброй воли о ставке минимальной заработной плате. «На переговорах в текущем году мы руководствовались этим трехсторонним соглашением и вступающей в силу Европейской директивой о минимальной заработной плате, чтобы повышение минимальной зарплаты в Omniva не было слишком резким и обременительным для работодателя», – сказала Кангур.

Она добавила, что профсоюз Pro Ametiühing уже много лет выступает за то, чтобы зарплаты в Omniva были одинаковыми по всей Эстонии, потому что, например, почтовый курьер в Выру выполняет те же задачи, что и его коллега в Таллинне, иногда даже в более сложных дорожных и погодных условиях. «На деле мы еще не достигли этого, но мы движемся в этом направлении», — отметила Кангур.

Председатель правления транспортного профсоюза Юллар Каллас похвалил Omniva за заключение коллективного договора.