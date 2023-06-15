Глава Postimees Grupp подверг критике оправдание Каей Каллас повышения НСО для СМИ

Однако, по словам Тийвеля, общий рост цен не идет ни в какое сравнение с ценами в сфере СМИ. «Входные цены печатных изданий выросли за год значительно больше, чем общий показатель инфляции: например, цена бумаги увеличилась более чем в два раза, а стоимость доставки на дом выросла на 25 процентов», – отметил Тийвель.

По словам Тийвеля, особенно в происходящем процессе печалит то, что решение о повышении налогов было принято без анализа последствий, и у правительства не было ни малейшего желания вести диалог. «Мы предлагали различные альтернативные варианты решения ситуации как со стороны Медиасоюза Эстонии, так и со стороны изданий, и хотя мы встречали определенное понимание в беседах один на один, в итоге все эти предложения так и остались неуслышанными», – сказал Тийвель.

По его словам, на сегодня издателям и главным редакторам не оставлено ни одного хорошего варианта. «Нам придется дополнительно сокращать расходы и реже выпускать газеты? И что будет с доступностью СМИ в сельской местности?» – спросил Тийвель, добавив, что очень сложно увидеть возможности для повышения цен в секторе СМИ.

«В ситуации, когда в Европе идет война и в пропагандистскую машину по ту сторону Чудского озера подливается все больше и больше топлива, правительство решило ослабить собственную прессу и еще больше усугубить проблемы неравенства и конкуренции», – выразил возмущение Тийвель.

По словам руководителя Postimees Grupp, СМИ в Эстонии нуждаются в налоговой дифференциации, поскольку ни Евросоюз, ни государства-члены не смогли обеспечить прессе равные конкурентные условия с цифровыми гигантами, что приводит к массовой утечке рекламных денег.