Глава Postimees Grupp подверг критике оправдание Каей Каллас повышения НСО для СМИ

По словам председателя правления издательской группы Postimees Grupp Тоомаса Тийвеля, невозможно согласиться ни с одним из тех заявлений премьер-министра Каи Каллас, которыми она оправдывает повышение налога с оборота для СМИ.
Также, по словам Тийвеля, коалиция отвергла все попытки СМИ начать диалог с правительством относительно налоговых изменений.
В то время как Кая Каллас на брифинге в среду в Рийгикогу раскритиковала СМИ за то, что проведенное весной прошлого года снижение налога с оборота не коснулось потребительских цен, что вместо этого газеты только подорожали, Каллас также назвала прошлогоднее снижение налога «ошибкой», то, по словам Тийвеля, снижение налогов в 2022 году не ставило целью сделать газеты дешевле.
Тийвель напомнил прозвучавшую на пресс-конференции правительства 18 мая прошлого года мысль, которую подтвердила тогдашняя коалиция: «Согласно изменениям, действующая на тот момент ставка НСО для периодических изданий с 1 августа снизится с девяти до пяти процентов, чтобы тем самым оказать поддержку независимой и профессиональной качественной эстонской журналистике для противостояния в информационной войне, развязанной Россией информационной войной против либеральной демократии».
«Таким образом, причины снижения НСО совершенно отличались от того, что коалиция заявила на прошлой неделе, и они знали об этом, по крайней мере, в тот момент», – сказал Тийвель, по словам которого снижение НСО очень помогло издателям в прошлом году. .
По его словам, также трудно понять заявление Каллас о том, что рост цен в сфере СМИ был больше, чем рост цен в стране в целом. Так, Каллас сказала, что если сравнить уровень цен мая с уровнем цен в декабре, то газеты подорожали на 8,4%, тогда как общий уровень цен вырос на 4%. «Иными словами, цены на газеты росли быстрее, чем средняя стоимость покупательской корзины», – сказала Каллас в среду на инфочасе правительства в Рийгикогу.
Однако, по словам Тийвеля, общий рост цен не идет ни в какое сравнение с ценами в сфере СМИ. «Входные цены печатных изданий выросли за год значительно больше, чем общий показатель инфляции: например, цена бумаги увеличилась более чем в два раза, а стоимость доставки на дом выросла на 25 процентов», – отметил Тийвель.
По словам Тийвеля, особенно в происходящем процессе печалит то, что решение о повышении налогов было принято без анализа последствий, и у правительства не было ни малейшего желания вести диалог. «Мы предлагали различные альтернативные варианты решения ситуации как со стороны Медиасоюза Эстонии, так и со стороны изданий, и хотя мы встречали определенное понимание в беседах один на один, в итоге все эти предложения так и остались неуслышанными», – сказал Тийвель.
По его словам, на сегодня издателям и главным редакторам не оставлено ни одного хорошего варианта. «Нам придется дополнительно сокращать расходы и реже выпускать газеты? И что будет с доступностью СМИ в сельской местности?» – спросил Тийвель, добавив, что очень сложно увидеть возможности для повышения цен в секторе СМИ.
«В ситуации, когда в Европе идет война и в пропагандистскую машину по ту сторону Чудского озера подливается все больше и больше топлива, правительство решило ослабить собственную прессу и еще больше усугубить проблемы неравенства и конкуренции», – выразил возмущение Тийвель.
По словам руководителя Postimees Grupp, СМИ в Эстонии нуждаются в налоговой дифференциации, поскольку ни Евросоюз, ни государства-члены не смогли обеспечить прессе равные конкурентные условия с цифровыми гигантами, что приводит к массовой утечке рекламных денег.
«Также медиа-сектор не оправился от воздействия COVID и последовавших за ним комплексных кризисов. Также необходимо усилить прессу, чтобы отразить натиск социальных медиа, распространяющих популизм и экстремизм», – добавил Тийвель.