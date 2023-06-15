Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эксперт: отсутствие новостроек может создать через год очередной дефицит квартир

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Руководитель отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Марек Кирьянен.
Руководитель отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Марек Кирьянен. Фото: Uus Maa

По словам руководителя отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Марека Кирьянена, нынешняя ситуация напоминает времена эпидемии коронавируса, когда новое строительство резко затормозилось, но потом, когда стало ясно, что большого взрыва в экономике уже не произойдет, возник спрос, который предложение не могло удовлетворить.

«Нынешняя неопределенность связана с инфляцией и ростом Euribor, но общие экономические показатели стабильны, уровень безработицы низок, а заработная плата понемногу растет, так что особых причин ожидать значительного спада нет. Сейчас главным тормозом в секторе недвижимости является растущий Euribor, но, если инфляцию получится взять под контроль, он снова начнет снижаться, и это может произойти уже в следующем году», - оптимистично настроен Кирьянен.

«Развитие недвижимости - это долгий процесс, от проекта до готового дома проходит несколько лет. У некоторых девелоперов в столе сейчас лежат готовые проекты, но даже в этом случае строительство займет не менее года, так что, когда снова появится спрос, сразу предложить покупателям будет нечего», - добавил Кирьянен.

По словам руководителя отдела жилых площадей Uus Maa, застройщики проявляют осторожность, они достраивают незавершенные проекты, а новых будет всего несколько. Если цена квартир на вторичном рынке в некоторых случаях опустилась на 20% относительно пиковой, то в случае с новыми этого не произошло.

В случае новостроек есть смысл вести переговоры, но рассчитывать на то, что цены на самом деле сильно снизятся, не стоит, это маловероятно, потому что цена строительства по-прежнему остается высокой.

«Количество выданных разрешений на строительство сокращается, но новых разрешений на эксплуатацию по-прежнему много. Это свидетельствует о том, что более ранние проекты постепенно достраиваются и передаются покупателям, а новых строится все меньше. Кроме того, новых бронирований сейчас также значительно меньше, чем раньше, - отметил Кирьянен. - Сейчас покупаются в основном новостройки двух типов – с одной стороны, недорогие новостройки в пригородных районах, таких как Тискре, Сауэ и Саку, а с другой, – в меньших масштабах, но определенно есть интерес и к очень качественным новым объектам, например, в районе Ноблесснера. Труднее всего найти покупателей для жилья промежуточного сегмента, которое не привлекает ни ценой, ни какими-то характерными особенностями: покупатели стали намного требовательнее, чем раньше».

Новых рядных и индивидуальных домов всегда строится меньше, чем квартир, и сейчас они продаются так же, как обычно.

Что касается рядных домов в Харьюмаа, предельный уровень цен немного скорректировался – там, где год назад цены при продаже доходили до 400 000 евро, сегодня все предложения в диапазоне 360 000–370 000 евро.

В случае с домами порог ценовой чувствительности остается в основном на уровне полумиллиона, выше которого количество заключенных сделок значительно снижается.

«Поскольку в связи с ростом Euribor некоторые потенциальные покупатели не могут получить кредит, и, к тому же, не хотят платить высокие проценты, проще идут дела в случае сделок, в которых не задействованы кредиты. Если год назад около 80% жилья покупалось в кредит, то сейчас это соотношение примерно 50/50», — прокомментировал Кирьянен.

В долгосрочной перспективе, по крайней мере, в Таллинне и ближайших к нему волостях, спрос будет расти. По оценкам Тартуского университета, через 25 лет в столице будет проживать на 90 000 жителей больше, чем сейчас.

«Этим людям нужно будет где-то жить, так что это обязательно повлияет на рынок и его дальнейшее развитие», — добавил Кирьянен.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх