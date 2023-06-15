Эксперт: отсутствие новостроек может создать через год очередной дефицит квартир

«Нынешняя неопределенность связана с инфляцией и ростом Euribor, но общие экономические показатели стабильны, уровень безработицы низок, а заработная плата понемногу растет, так что особых причин ожидать значительного спада нет. Сейчас главным тормозом в секторе недвижимости является растущий Euribor, но, если инфляцию получится взять под контроль, он снова начнет снижаться, и это может произойти уже в следующем году», - оптимистично настроен Кирьянен.

«Развитие недвижимости - это долгий процесс, от проекта до готового дома проходит несколько лет. У некоторых девелоперов в столе сейчас лежат готовые проекты, но даже в этом случае строительство займет не менее года, так что, когда снова появится спрос, сразу предложить покупателям будет нечего», - добавил Кирьянен.

По словам руководителя отдела жилых площадей Uus Maa, застройщики проявляют осторожность, они достраивают незавершенные проекты, а новых будет всего несколько. Если цена квартир на вторичном рынке в некоторых случаях опустилась на 20% относительно пиковой, то в случае с новыми этого не произошло.

В случае новостроек есть смысл вести переговоры, но рассчитывать на то, что цены на самом деле сильно снизятся, не стоит, это маловероятно, потому что цена строительства по-прежнему остается высокой.