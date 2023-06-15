В Эстонии закрывается очередной завод, без работы останутся сто человек

Финский лесопромышленный концерн Stora Enso планирует меры по реструктуризации своих европейских производственных подразделений, чтобы повысить долгосрочную конкурентоспособность и прибыльность группы на стратегически растущих рынках. К этим мерам относится и план закрытия лесопильного завода Няпи в Ляэне-Вирумаа, что означает потерю работы примерно для ста человек.
Решение инициировать план закрытия лесопильного завода Няпи было принято из-за снижения доступности сырья в долгосрочной перспективе, а также из-за увеличения затрат и низкой рентабельности. Stora Enso планирует повысить конкурентоспособность своего бизнеса по производству изделий из древесины, сосредоточив внимание на более стратегически подходящих лесопильных предприятиях.
«План закрытия лесопильного завода Няпи – это, конечно, печальная новость для нашей компании и, прежде всего, для местных сотрудников. К сожалению, сектор деревообрабатывающей промышленности, который сокращается быстрыми темпами, заставляет нас действовать и уделять больше внимания ресурсам, чем раньше. Мы видим необходимость сосредоточиться на стратегических целях и инвестировать в меньшее количество, но более сильных лесопильных заводов, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса по производству изделий из древесины», – сказал вице-президент подразделения Stora Enso по производству изделий из дерева Ларс Фёлькель.
Лесопильный завод Няпи в Северо-Восточной Эстонии производит пиломатериалы, обработанную древесину и древесные гранулы. Годовой объем производства пиломатериалов на лесопильном заводе Няпи составляет 50 000 кубометров. Годовой объем производства двух строгальных линий и покрасочной линии составляет 180 000 кубометров постобработанной древесины. Кроме того, завод производит 25 000 тонн пеллет в год.
«Лесопильный завод Няпи уже более 30 лет является важной частью местного сообщества, у нас есть сильная команда давних, лояльных сотрудников и опытных людей. Stora Enso делает все возможное, чтобы работать с местным сообществом и партнерами, чтобы помочь работникам, затронутым планом закрытия, в это трудное время», – сказала директор лесопильного завода Няпи Анне-Лийс Капстас.
На заводе Няпи планируется постепенно прекратить деятельность к концу 2023 года. «Однако это не означает, что мы прекратим свою деятельность в Эстонии. Мы продолжим развивать наш крупнейший в странах Балтии лесопильный завод Имавере, чтобы оставаться сильным игроком в этом регионе», – сказал в заключение Ларс Фёлькель.