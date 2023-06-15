В Эстонии закрывается очередной завод, без работы останутся сто человек

Решение инициировать план закрытия лесопильного завода Няпи было принято из-за снижения доступности сырья в долгосрочной перспективе, а также из-за увеличения затрат и низкой рентабельности. Stora Enso планирует повысить конкурентоспособность своего бизнеса по производству изделий из древесины, сосредоточив внимание на более стратегически подходящих лесопильных предприятиях.

«План закрытия лесопильного завода Няпи – это, конечно, печальная новость для нашей компании и, прежде всего, для местных сотрудников. К сожалению, сектор деревообрабатывающей промышленности, который сокращается быстрыми темпами, заставляет нас действовать и уделять больше внимания ресурсам, чем раньше. Мы видим необходимость сосредоточиться на стратегических целях и инвестировать в меньшее количество, но более сильных лесопильных заводов, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса по производству изделий из древесины», – сказал вице-президент подразделения Stora Enso по производству изделий из дерева Ларс Фёлькель.

Лесопильный завод Няпи в Северо-Восточной Эстонии производит пиломатериалы, обработанную древесину и древесные гранулы. Годовой объем производства пиломатериалов на лесопильном заводе Няпи составляет 50 000 кубометров. Годовой объем производства двух строгальных линий и покрасочной линии составляет 180 000 кубометров постобработанной древесины. Кроме того, завод производит 25 000 тонн пеллет в год.

«Лесопильный завод Няпи уже более 30 лет является важной частью местного сообщества, у нас есть сильная команда давних, лояльных сотрудников и опытных людей. Stora Enso делает все возможное, чтобы работать с местным сообществом и партнерами, чтобы помочь работникам, затронутым планом закрытия, в это трудное время», – сказала директор лесопильного завода Няпи Анне-Лийс Капстас.