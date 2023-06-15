Полиция нашла пропавшую в Харьюмаа 90-летнюю женщину

Rus.Postimees.ee112Полиция нашла пропавшую в Харьюмаа 90-летнюю женщинуrus.postimees.ee15 июня 2023, 11:17Facebook TwitterComments Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas LuikВ четверг вечером полиция сообщила, что нашла Эльгу живой в лесу недалеко от села Метсанурме.Ранее соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжились до раннего утра, но, к сожалению, Эльгу так и не нашли.Facebook TwitterComments Ключевые слова полицияхарьюмаапропала без вести Pекомендуем