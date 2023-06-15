Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полиция нашла пропавшую в Харьюмаа 90-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В четверг вечером полиция сообщила, что нашла Эльгу живой в лесу недалеко от села Метсанурме.

Ранее соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжились до раннего утра, но, к сожалению, Эльгу так и не нашли.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх