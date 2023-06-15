Полиция разыскивает пропавшую в Харьюмаа 90-летнюю женщину

Полиция просит помощи в розыске 90-летней Эльги, пропавшей в деревне Метсанурме волости Саку.
В среду соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжались до раннего утра, к сожалению, Эльгу так и не нашли. У Эльги проблемы с памятью, поэтому она может не найти дорогу домой самостоятельно.
Приметы Эльги: рост около 160 см, худощавого телосложения. К сожалению, неизвестно, во что она была одета в день исчезновения.
Полиция просит всех, кто видел Эльгу или располагает информацией о о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.