Зона барбекю или баскетбольная площадка? Узнайте, о каком дворе у дома мечтают взрослые жители Эстонии

Оказывается, главным образом взрослым людям не хватает во дворах скамеек и шезлонгов, на которых можно просто отдохнуть и расслабиться. Популярной идеей является и зона для гриля.

Этой весной девелоперская компания Bonava Eesti провела среди своих клиентов опрос, призванный выявить, какое решение придомовой территории максимально устроило бы жителей многоквартирных домов. Помимо детских игровых площадок, предлагающих различные возможности для времяпрепровождения, респонденты упоминали зеленую зону и уголок для гриля - такие решения, способствующие отдыху и расслаблению, приветствовали бы 57% респондентов.

Руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя отметил, что хоть взрослые и оценили очень высоко (43%) возможность активно проводить досуг во дворе, жильцов многоквартирных домов беспокоит сопутствующий таким возможностям шум.

«Например, люди отвечали, что они скорее предпочтут не иметь у дома площадку для игр с мячом, поскольку опасаются, что звуки, которые издает отскакивающий от поверхности мяч, да в целом и сопутствующий активным играм шум начнут создавать проблемы», – объяснил Лааноя.

«Поэтому идею создания зоны уличного баскетбола мы на сегодняшний день отмели. С другой стороны, зона барбекю запланирована на придомовой территории находящегося на стадии строительства проекта Bonava Pikaliiva Kaarmaja», – сказал Лааноя.