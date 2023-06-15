Правительство свяжет законопроект о равенстве брака с вотумом доверия

На заседании кабинета министров в четверг было принято решение связать законопроект о равенстве браков с вотумом доверия правительству. Для обсуждения этого решения Рийгикогу будет предложено провести внеочередное заседание 19 июня.
Вопрос о доверии правительству касался законопроекта о внесении изменений в Закон о правительстве и другие законы, а также законопроекта о государственном бюджете на 2023 год.
Оба законопроекта касаются реформы министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и другие связанные с ним законы, который уравняет браки, было связано с вотумом доверия правительству.
Правительство представит законопроекты, связанные с вотумом доверия, в Рийгикогу для второго чтения и предложит Рийгикогу созвать внеочередную сессию 19 июня.