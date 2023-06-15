Правительство свяжет законопроект о равенстве брака с вотумом доверия

Вопрос о доверии правительству касался законопроекта о внесении изменений в Закон о правительстве и другие законы, а также законопроекта о государственном бюджете на 2023 год.

Оба законопроекта касаются реформы министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и другие связанные с ним законы, который уравняет браки, было связано с вотумом доверия правительству.