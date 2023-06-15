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Правительство свяжет законопроект о равенстве брака с вотумом доверия

Брита-Мария Алас
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На вчерашней правительственной пресс-конференции Кая Каллас заявила, что правительство свяжет принятие законопроекта с вотумом доверия
На вчерашней правительственной пресс-конференции Кая Каллас заявила, что правительство свяжет принятие законопроекта с вотумом доверия Фото: Teele Toova

На заседании кабинета министров в четверг было принято решение связать законопроект о равенстве браков с вотумом доверия правительству. Для обсуждения этого решения Рийгикогу будет предложено провести внеочередное заседание 19 июня.

Вопрос о доверии правительству касался законопроекта о внесении изменений в Закон о правительстве и другие законы, а также законопроекта о государственном бюджете на 2023 год.

Оба законопроекта касаются реформы министерств. Кроме того, принятие законопроекта о внесении изменений в Закон о семье и другие связанные с ним законы, который уравняет браки, было связано с вотумом доверия правительству.

Правительство представит законопроекты, связанные с вотумом доверия, в Рийгикогу для второго чтения и предложит Рийгикогу созвать внеочередную сессию 19 июня.

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