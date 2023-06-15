Трудовая инспекция: в жару работодатели должны найти способы охладить рабочие помещения

По словам главы надзорного отдела Трудовой инспекции, работа в таких условиях может нанести вред здоровью работников, вызвать утомление и повлиять на безопасность труда. «Наша цель – чтобы каждый сотрудник мог вернуться домой с работы здоровым, поэтому мы рекомендуем всем работодателям подумать о том, как обеспечить хорошие условия труда во время приближающейся жары», – подчеркнула Силья Соон.

Для сохранения здоровья и работоспособности своих работников важно, чтобы работодатели принимали профилактические меры. Необходимые реорганизации могут быть проведены на рабочих местах заранее, чтобы сотрудники могли лучше справляться с летней жарой.

По словам Соон, мы должны извлечь уроки из предыдущих лет и реорганизовать нашу работу по мере необходимости. «Мы часто начинаем думать о решениях только тогда, когда наступает жара, но тогда может быть уже поздно вводить дополнительные меры. Однако, если работник уже сообщил о рабочем помещении со слишком высокой температурой, работодатель должен быстро отреагировать и найти решения», – сказала она.

Должны быть найдены способы охлаждения рабочих помещений, например, путем установки кондиционера или использования системы вентиляции. Кроме того, можно рассмотреть создание затененных зон или использование на фасадах материалов, отражающих солнечный свет, что способствует снижению температуры внутренних помещений.

Если возможно, чтобы справиться с жарой, можно также рассмотреть возможность более гибкого графика работы, например, сдвинуть рабочее время на раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже. Если температура в рабочих помещениях высокая, работникам должны быть предоставлены дополнительные перерывы для охлаждения, например, в прохладной комнате отдыха.