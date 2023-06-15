Для центра реабилитации и ухода «Кяо» в Ласнамяэ построят новое здание

Таллиннский департамент городского имущества совместно с Таллиннским департаментом городского планирования провели архитектурный конкурс на строительство нового здания опорного центра «Кяо» в Ласнамяэ по адресу Паэ, 37 / Выйдуйоксу, 18.

В настоящее время «Кяо» располагается в здании бывшего детского сада, которое было максимально приспособлено к нуждам центра, однако бытовые возможности клиентов и рабочие условия персонала нуждаются в улучшении. Поэтому планируется снести амортизированный дом и на его месте построить новое здание опорного центра, отвечающее всем современным требованиям доступности. Цель архитектурного конкурса заключалась в том, чтобы благодаря новому архитектурному решению и уютной обстановке вдохнуть новую жизнь в опорный центр.

«Клиенты опорного центра «Кяо» – это люди, которым трудно справляться со своей повседневной жизнью, и качество окружающей их среды имеет решающее значение. Создание подходящей среды может значительно улучшить качество их жизни, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - В рамках данного архитектурного конкурса мы искали инновационные решения для создания доступной, безопасной и по-домашнему комфортной среды для людей с особыми потребностями. Говоря о победившем эскизе, я бы выделила, насколько органично и уютно связано пространство как внутри, так и снаружи. Здание и уличная территория продуманы таким образом, чтобы обеспечить жильцам возможности для подходящего для них времяпрепровождения.

Эскиз нового здания опорного центра «Кяо». Фото: Управа города Таллинна.

Решением жюри победителем признан концептуальный проект AAS, созданный OÜ b210.