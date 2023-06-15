Для центра реабилитации и ухода «Кяо» в Ласнамяэ построят новое здание

Опорный центр «Кяо» в Ласнамяэ предоставляет услуги дневного и недельного ухода и социальной реабилитации для взрослых. Центр также оказывает поддержку членам семей клиентов, чтобы они имели возможность ходить на работу или хотя бы периодически отдыхать.
Таллиннский департамент городского имущества совместно с Таллиннским департаментом городского планирования провели архитектурный конкурс на строительство нового здания опорного центра «Кяо» в Ласнамяэ по адресу Паэ, 37 / Выйдуйоксу, 18.
В настоящее время «Кяо» располагается в здании бывшего детского сада, которое было максимально приспособлено к нуждам центра, однако бытовые возможности клиентов и рабочие условия персонала нуждаются в улучшении. Поэтому планируется снести амортизированный дом и на его месте построить новое здание опорного центра, отвечающее всем современным требованиям доступности. Цель архитектурного конкурса заключалась в том, чтобы благодаря новому архитектурному решению и уютной обстановке вдохнуть новую жизнь в опорный центр.
«Клиенты опорного центра «Кяо» – это люди, которым трудно справляться со своей повседневной жизнью, и качество окружающей их среды имеет решающее значение. Создание подходящей среды может значительно улучшить качество их жизни, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - В рамках данного архитектурного конкурса мы искали инновационные решения для создания доступной, безопасной и по-домашнему комфортной среды для людей с особыми потребностями. Говоря о победившем эскизе, я бы выделила, насколько органично и уютно связано пространство как внутри, так и снаружи. Здание и уличная территория продуманы таким образом, чтобы обеспечить жильцам возможности для подходящего для них времяпрепровождения.
Решением жюри победителем признан концептуальный проект AAS, созданный OÜ b210.
Предложенное в эскизе AAS здание, с одной стороны, компактно, но в то же время с помощью внутренних двориков разделено на разнообразные зоны. Благодаря этому естественный свет проникает в глубину дома и в спальни. Дополнительно созданы спокойные и безопасные открытые пространства. Расположение комнат на одном этаже обеспечивает легкий доступ для людей с особыми потребностями и создает атмосферу домашнего уюта.
Авторы эскиза постарались избежать тупиков – все коридоры круговые и заканчиваются либо окном, либо дверью, чтобы люди не чувствовали себя потерянными. Пространство тактильное и уютное, с натуральной отделкой.
Здание разделено на небольшие блоки, а жилые помещения, места общего пользования и терапевтические кабинеты находятся в центре здания. У клиентов центра будет возможность как уединиться, так и пообщаться. Внутренние и внешние помещения соединены на одном уровне, так что из жилых комнат можно попасть на открытую террасу на инвалидной коляске.
Двор озеленен и спроектирован так, чтобы способствовать движению в доступной среде. В дополнение к существующим деревьям будут высажены небольшие фруктовые деревья, кустарники и многолетние растения, чтобы создать прекрасное место для прогулок с весны до осени. Будут созданы общественные огороды, где можно выращивать съедобные овощи и ухаживать за растениями. Вся южная сторона участка будет полностью свободна от машин и оформлена как парковая зона.
Исходное задание для архитектурного конкурса было составлено Таллиннским департаментом городского планирования, Таллиннским департаментом городского имущества, Таллиннским стратегическим центром и опорным центром «Кяо». Авторами победившего проекта AAS фирмы OÜ b210 являются Аэт Адер, Катрин Коов, Неле Швернс, Карин Тыугу, Мари Хант. С победителем будет заключен договор на проектирование.